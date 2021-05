A pocas semanas de llevarse a cabo la segunda vuelta para las Elecciones Generales 2021, el lectorado todavía no define a cuál de los dos candidatos presidenciales otorgarle su apoyo.

Tres encuestadoras muestran las preferencias populares y coinciden en que, tras el debate realizado en Cajamarca, el docente Pedro Castillo ha disminuido en la intención de votos y su contendora, Keiko Fujimori, subió varios puntos porcentuales.

Encuesta de CPI

Con miras a la segunda vuelta, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, continúa con la mayor intención de votos. En la reciente encuetas de CPI presentada por RPP, él tiene un 34,2%. Sin embargo, bajó ligeramente, pues en el anterior sondeo tuvo 35,5%.

Por su parte, Keiko Fujimori de Fuerza Popular alcanza el 32% de aceptación y aumentó en casi nueve puntos porcentuales en comparación al 23,1% que tenía antes.

En esa línea, un 18,5% votaría en blanco o viciado el próximo 6 de junio, mientras que un 15,3% aún no decide a qué aspirante a Palacio de Gobierno apoyará.

Encuesta de IEP

Según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República, el profesor Castillo alcanza 36,2% de intención de votos de la ciudadanía y Fujimori el 30,0%.

En el sondeo telefónico, del 3 al 6 de mayo, también se reveló que el 21,3% de los encuestados votaría en blanco o nulo, el 8,6% aún no decide y quienes no votaría por ningún aspirante o no irá a sufragar es el 3,8%.

Cabe indicar que el 25 de abril, la misma encuestadora identificó que el maestro cajamarquino superaba a su contrincante con 20 puntos al obtener 41,5% de apoyo, mientras que la heredera del fujimorismo solo un 21,5%.

Encuesta de DATUM

Según la encuestadora Datum Internacional, quien también realizó un sondeo en el ámbito nacional entre el 5 y 6 de mayo, reveló que Pedro Castillo obtiene el 41% de las preferencias, pero su oponente Keiko Fujimori sube cinco puntos y alcanza el 36%.

Los votos blancos o viciados obtienen un 11%, mientras que los indecisos se reducen y representan el 12% de la muestra.

En comparación al 30 de abril, Fujimori Higuchi obtenía un 34% frente al 43% de Castillo. Luego del debate en Chota, la candidata de Fuerza Popular aumenta sus virtuales votantes, mientras que su rival sufre una leve caída.

¿Cuándo serán los debates por segunda vuelta?

Hasta el momento, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no decide la cantidad la fecha en que se desarrollarán los debates presidenciales oficiales.

En un inicio se tenía planeado hacer cuatro encuentros, pero ahora propone solo dos jornadas antes de la segunda vuelta el próximo 6 de junio.

El primer debate entre los candidatos presidenciales fue en Chota, Cajamarca. Foto: La República

¿Cuándo es la segunda vuelta electoral?

La ciudadanía peruana volverá a las urnas el domingo 6 de junio para elegir a la próxima presidenta o presidente que gobernará el país por los siguientes cinco años.

