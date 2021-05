Este domingo 9 de mayo se celebra el Día de la Madre. En esta fecha especial las emociones de las familias salen a flote para homenajear al ser querido llamado mamá. Aquí te damos a conocer los mejores poemas para que dediques a tu madre o esposa, mujeres valientes de la sociedad.

Dedícale los mejores poemas a las madres peruanas. Foto: Difusión

Los mejores poemas por el Día de la Madre

A mi madre que me guía

Oh, madre querida! Te agradezco por haberme dado la vida,, por brindarme tu cuidado y protección, por ayudarme sin ninguna condición… ¡Eres tan maravillosa! Momentos difíciles he tenido que pasar, pero con tus sabios consejos he podido continuar. Eres una madre genial porque siempre te preocupas de mi bienestar, me escuchas, me guías y me comprendes. Eres mi guía, madre querida…

¡Madre, tú eres la mejor!

Madre, tú eres la dulzura. Tus manos son la ternura que nos brinda protección. La sonrisa, tu esencia, que marca la diferencia al entregarnos amor.

Nos entibia tu mirada y la paciencia es tu aliada, esforzada en tu labor. ¡Tantas noches de desvelo! Tanta lágrima y pañuelo ¡para darnos lo mejor! Tantas horas dedicadas con sonrisas dibujadas para hamacar mi soñar. Entre besos, entre abrazos fuiste creando los lazos porque tú eres ejemplar.

Llama de amor

Podrá nublarse el sol eternamente; podrá secarse en un instante el mar; podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. ¡Todo sucederá! Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón pero jamás podrá apagarse la llama de tu amor.

Poemas cortos y bonitos por el Día de la Madre

Una madre es una amiga

Quiero agradecerte que estés en mi vida. Sé que puedo contar contigo en momentos difíciles. Sé que puedo compartir mis alegrías, y sé que nuestra amistad se sustenta en mutuo amor. Que seas mi madre y mi amiga es el más preciado tesoro. ¡Feliz día de la madre!

Madre, eres la flor más hermosa

Madre, eres la flor que ha nacido en mi jardín más hermosa que un jazmín por tu maravilloso color. Te recuerdo con amor porque para mí has sido del mundo lo más querido de mi vida, la más hermosa, la más bella de las rosas

Madre, me enseñaste a ser valiente

Cinco letras tiene un ángel, que me cuidó en su vientre, me llevó por mil caminos, me enseñó a ser valiente.

A mi mamá

Todas las mañanas sueño al despertar que del cielo un ángel me viene a besar. Al abrir los ojos miro donde está y en el mismo sitio veo a mi mamá

Poemas por el Día de la Madre para mi esposa

Madre es la mejor palabra

Puedo decir que mamá es la mejor palabra porque no solo se la digo a la persona que me dio la vida, sino aquella que dio la vida por mí, que en noches de desvelo siempre hubo luz para mí. Es la mejor palabra que sale de mi voz cuando no salió algo que yo esperaba. Solo pido que nunca borren de mi memoria esa palabra que nunca quiero olvidar.

Esposa y madre

El día que me puse de rodillas, fue el mejor día de mi vida, porque para mi continuo asombro ¡aceptaste ser mi esposa y la madre de mi hijo!

Poemas por el Día de la Madre en inglés

Grandmothers Mothers (Abuelas madres)

Grandmothers are mothers who are grand. Restoring the sense that our most precious things. Are those that do not change much over time. No love of childhood is more sublime. Demanding little, giving much on demand. More inclined than most to grant the wings. On which we fly off to enchanted lands. Though grandmothers must sometimes serve as mothers. Helping out, or maybe taking over. Each has all the patience wisdom brings. Remembering our passions more than others. Singing childish songs we long remember.

Mothers are the gardeners (madres son los jardineros)

Mothers are the gardeners of wind-blown wild flowers. They water them with happy tears. Happy with them many years. Even as the hoursRing with sweet, sad melodies. Sighing through their bowers

I Love You Mother (Te quiero madre)

I love you, Mother. You are so special and kind. And i love you so. You helped to build my mind. And i want you to know. The thought of you by me. Just makes me smile. We are so close. Forever and not just a while. I appreciate you mother. And i love all your style.

Poemas por el Día de la Madre en quechua

Killa Mama (A mama Luna)

Killa quya mama,

Yakuq sallayki,

Unuq sallayki,

Aya uya waqaylli,

Aya uya puypuylli,

Llutu puchaq wamrayki,

Mikhuymanta yakumanta

Waqallasunki.

Waqallasunki, Pacha Kamaq

Yaya, may pachapi kanki?

Janaq pachapichu?

Kay pachapichu?

Qaylla pachapichu?

Yakullaykita kacharimuway

Waqchaykiman, runaykiman.

Waqayniywanmin (madre mirarlo)

Waqayniywanmin sunquy llinphuña kan

qhawaykullayña, Jatun Mamáy,

unanchayniyta k’anchaykullaña

chakiykimanta nisripusaq.

Manchay laqhayyuq unphuy kay pacha kaq,

pantan pantaylla purisay chay,

waqchayki kani, munakuyniyki

munakuyninwan qhataykuway.

Tukukuyninta thuylla lanp’uta quy

kay kawsayniyman, Misk’i Llapay,

kani sayk’usqa ansaqisqalla

pusakapuway, qhispichiway.

Qanmin suyayniy llunp’a, iñiniy qan,

kusiyniy kanki, Sumaq Quya,

phiñakuyniyki ni jak’aq kanchu,

Janaq Pachaman phawachiway.

Poemas cristianos por el Día de la Madre

Valiente

Eres madre valiente y de gran compasión, eres madre de cuidado y protección, te levantas al amanecer con amor y te acuestas al anochecer con una oración. Eres madre en la alegría, eres madre en el día a día. Tu vida entregas con devoción a Dios que llena tu corazón. Madre, hoy le pido a Dios que te bendiga. Le ruego que te proteja de todo mal, que el Señor te mire con agrado y te muestre su gran bondad.

Pétalos de rosa

Pétalos de rosas, suave terciopelo son, madre preciosa, tus manos que quiero. Mágicas al tacto, bálsamo curador. Es amor su impacto Calmante sanador Tus caricias tiernas siempre atesoro pues son eternas valiosas como oro.

Tus cualidades, mamá

Si cada hoja fuera una pluma y si el cielo fuera un papel, escribiría una a una las cualidades de quien me dio el ser. Faltaría espacio para escribir todo lo que me ha enseñado, pues cada día aprendo a vivir y mamá aún no ha terminado.