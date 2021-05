Este segundo domingo de mayo, las protagonistas son las madres. Y si todavía no sabes qué regalar, un mensaje en muchos casos es suficiente para arrancarles una sonrisa. Desde cariñosas felicitaciones hasta poemas y recuerdos harán del Día de la madre y una fecha especial para pasar en familia.

En las siguientes líneas, te contamos de algunos mensajes que puedes dedicar en este Día de la madre para demostrar cuánto la quieres.

No importa lo que suceda, siempre te querré mamá, no importa que discutamos o que te enojes conmigo, ¡te amaré hasta el día en que muera!

Tienes una paciencia que parece no tener límites al igual que el amor que nos demuestras día a día. Mi vida, me siento orgulloso de la esposa que tengo y de la Madre en la que te has convertido.

Mientras más tiempo pasa más me enamoro de ti y más me convenzo de que eres la mejor Madre que pude escoger para mis hijos. Mi amor, eres una bendición en nuestras vidas.

Feliz Día de la Madre a la mujer que me ha hecho el ser feliz más del mundo dándome hijos maravillosos que son mi alegría y mi razón de ser. Amor mío, ellos no podrían tener a una mejor Madre. ¡Te adoramos!

Tu fallecimiento dejó un vacío en mi corazón, pero tu recuerdo llena cada instante de mi día, querida Madre.

Tu rostro vive pegado a mis recuerdos, Mamita, y eso me trae emoción. Nunca te olvido como tampoco se van de mí tus enseñanzas. Feliz día de la Madre, Mamita de mi corazón.

No hay palabras precisas para decirte cuánto te extraño, Mamá. Tu partida repentina me tiznó el alma y me oscureció la vida. Debo aceptarlo tal y como es, pero me cuesta mucho no tenerte a mi lado para oír tus consejos.

Has dejado huella en mi, viejita, como es lógico. Triste está mi corazón y el recuerdo de tus besos lentamente se desvanece, y aunque lucho para no olvidarte la mente es débil y opaca lo que no tenemos a nuestro lado.