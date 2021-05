En este Día de la madre, un regalo bien planificado, sin duda, sorprende. Sin embargo, en muchos casos la falta de recursos económicos y la poca creatividad no ayudan a prepararle a mamá lo que se merece, lo cual, no es sinónimo de que no se le quiera. Al contrario, este panorama obliga a que uno se exija un poco más para encontrar el regalo perfecto. Por tal motivo, aquí te damos una opción interesante: enviarle uno o varios mensajes de cariño.

En esta nota hemos preparado una lista con las mejores frases y dedicatorias para enviar en este Día de la madre, a celebrarse este domingo 9 de mayo.

Las mejores dedicatorias para el Día de la Madre

El corazón de una madre es un abismo profundo en cuyo fondo siempre encontrarás el perdón.

Madre: la palabra más bella pronunciada por el ser humano.

Todo lo que soy o espero ser se lo debo a la angelical solicitud de mi madre.

El amor de una madre es el combustible que hace que un ser humano logre lo imposible.

Ninguna lengua es capaz de expresar la fuerza, la belleza y la heroicidad de una madre.

Donde amamos está el hogar, el hogar, de donde nuestros pies pueden irse, pero no nuestros corazones.

A veces, la fuerza de la maternidad es mayor que todas las leyes naturales.

No hay nada en el mundo del arte como las canciones que mi madre me solía cantar.

Dedicatorias para el Día de la Madre cortas y bonitas

¿Qué es una mamá sino la luz del sol de nuestros días y la estrella del norte de nuestras noches?

Dios no podría estar en todas partes, y por eso hizo a las madres.

El amor de la madre es paz. No necesita ser adquirido, no necesita ser merecido.

Describir a mi madre sería escribir sobre un huracán en su poder perfecto. O los colores que suben, que caen de un arco iris.

Dedicatorias para el Día de la Madre graciosas

Tengo tanto motivos por los que quererte: eres buena, paciente, consejera infalible, divertida... Pero si hay algo por lo que mereces todas mis alabanzas es por esa comida que haces.

Mami querida, ¿recuerdas cómo han sido estos años llenos de amor? Si la respuesta es sí, no hay de qué preocuparse, a pesar de los años, tu memoria sigue intacta. Feliz Día.

Ser madre debe ser una tarea muy sencilla con una hija como yo.

En este día quiero felicitar al ser más hermoso de la vida, pero perdí su número, ¿puedes pasármelo?

Por muchos años que pasen hay algo que siempre recordaré de ti... tus zapatillas.

Dedicatorias para el Día de la Madre cristianas

Te agradezco por todo tu apoyo, tus consejos y tu inacabable amor. Mientras Dios me dé vida te mantendré a mi lado para tenerte sana, feliz y puedas olvidar cualquier pena o dolor

No hay amor más puro que el de una Madre y a tu lado lo pude comprobar. Me regalaste los mejores años de tu vida y le pido a Dios que te bendiga por esa entrega incondicional

Dios te dio esas manos benditas para repartir amor a los demás y con ellas me diste los recuerdos más lindos que siempre he de atesorar

No todos los días son buenos pero siempre a mi lado estás. Me llenas de esperanza y alegría además de reconfortarme con tu amor incondicional. ¡Feliz Día de la Madre, Mamita! Que Dios te proteja siempre

Amada Madre, no dudes ni por un momento que te cuidaré con esmero, paciencia y amor. Eres la luz de mis días, mi mentora y la dueña de mi corazón

Dedicatorias para el Día de la Madre para mi esposa

Permíteme llamarte “supermamá” porque deberías estar entre las súper heroínas de nuestra época. Has decidido dar de tu tiempo, de tus fuerzas y de tu corazón para criar a nuestros maravillosos hijos aun cuando las situaciones no han sido fáciles.

Tu belleza es completa , eres una persona íntegra y hermosa por dentro y por fuera. Tus hijos y yo te amamos con todo nuestro corazón y estamos orgullosos de ti. ¡Feliz día de la madre!

Amanezco cada día dando gracias a Dios porque me ha permitido ser tu esposo. Eres una gran mujer, una gran compañera y una madre estupenda, gracias por ser así. Mi amor por ti no tiene fin.

Estoy muy feliz por el hogar que hemos construido juntos, es como un pequeño trozo de cielo en la Tierra. Somos una gran familia y sin duda, tú eres la mejor madre del mundo. ¡Feliz día de la madre!

Tú me has regalado el sueño de formar una familia. Tú y nuestros hijos son el tesoro más preciado que tengo. Gracias por ser esa madre maravillosa y ejemplar que ellos necesitan. Te quiero.

Dedicatorias para el Día de la Madre para mi hermana