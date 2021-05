Si quieres decirle a tu madre lo mucho que la quieres de una forma especial y única como en los tiempos antes de la tecnología, escríbele una carta . Este es más que un simple obsequio, la podrá guardar y releerla cuando ella quiera.

A continuación te damos las claves para escribir unas emocionantes líneas para el Día de la Madre que se celebra este domingo 9 de mayo.

¿Cómo escribir una carta para el Día de la Madre?

Si bien pueden existir varios modelos de cartas para el Día de las Madres, te sugerimos que incluyas los siguientes elementos.

Primero debes anotar la fecha en que escribes tu carta. Este es un dato importante porque por lo general las madres desean guardar este tipo de recuerdos.

fecha en que escribes tu carta. Este es un dato importante porque por lo general las madres desean guardar este tipo de recuerdos. Puedes poner su nombre o si la conoces con algún apodo cariñoso también puede incluirlo. Esto te ayudará a personalizar la carta.

Escribe una pequeña introducción

Luego debes redactar con palabras simples, y con manifestaciones de cariño, todo lo que reconoces, valoras y quieres de ella. A esto se le conoce como cuerpo de la misiva.

cuerpo de la misiva. Para finalizar escribe una frase y coloca tu nombre.

¿Qué le puedo poner en una carta a mi madre?

Piensa en los momentos que has compartido con tu madre, recuerda cómo te ayudó cuando tenías problemas, dile cuánto la quieres o lo mucho que significa para ti. Añade una frase de algún personaje famoso en la que se destaquen sus virtudes.

Puedes acompañarla con una fotografía de ambos. Para darle mayor detalle, échale un poco de aromatizante para papel.

Como toque final enrolla a modo de pergamino. Para cerrarlo utiliza un cordel grueso. Si quieres añade una flor enganchada en el nudo. Seguro que le gustará la presentación y se emocionará con tus palabras.

Terminado de carta en forma de pergamino para mamá. Foto: difusión

Cartas para el Día de la Madre cortas y bonitas

Te compartimos algunos modelos de cartas para expresar el acariño que le tienes a tu mamá.

Carta de amor para decir “te quiero mamá”

Llevo un tiempo pensando en escribirte esta carta para decirte cuánto te quiero y cuánto te agradezco todo lo que has hecho por mí desde el mismo día en el que nací hasta hoy, y lo que seguramente seguirás haciendo en el futuro. Muchas veces pienso que debes dar por sentado que te quiero, pero igualmente tengo la necesidad de decírtelo aquí, para que guardes siempre mis palabras y acudas a ellas cuando más lo necesites.

Pero te advierto que no soy capaz de expresar todo lo que quiero decir, así que tendrás que imaginarte el resto. Por delante va mi admiración por tu valentía y tu fuerza para sacarme adelante a mí, a toda la familia. Pero sobre todo, quiero que te llegue mi auténtica adoración y todo el amor que sea capaz de devolverte.

Te quiero, mamá.

Carta de agradecimiento a una madre

Así quiero empezar esta carta que hoy por fin he decidido escribirte, con un gracias. Y es que, en la vorágine del día a día, a menudo se nos olvidan dos de las cosas más importantes de esos valores que nos definen como verdaderos seres humanos: perdonar y, sobre todo, agradecer. Sí, me he levantado con ganas de reflexionar y agradecer a la vida y mientras estaba repasando mentalmente todas esas cosas por las que me siento afortunado, apareció en mi mente tu nombre.

Gracias por ser el hombro en el que llorar cuando mi mundo se ennegrece, gracias por ser mi compañera de risas y celebraciones cuando consigo mis mayores logros, gracias por guiarme, por aconsejarme, por preocuparte tanto por mí, por saber dejarme mi espacio, por estar cuando te necesito. Muchas gracias por haberme dado la vida y muchas gracias más por hacer que precisamente esta vida que vivo sea tan especial.

Gracias a ti he logrado muchos de mis sueños, porque tú me enseñaste el valor de pelear y no rendirse ante lo que uno quiere. Gracias por ser mi mejor maestra, por transmitirme tantos buenos valores; valores que tanto se necesitan en esta sociedad egoísta que muchas veces nos domina.

Eternamente gracias mamá.

Texto para expresar admiración a tu mamá

Perdóname, sé que a veces soy un poco ingrata(o) y se me olvida valorarte como realmente te mereces. Lo siento de verdad por no decirte cuánto te quiero a diario.

Hoy decidí que te merecías un agradecimiento por escrito, un texto en el que quede plasmada toda esa admiración que siento hacia ti. Porque te admiro verdaderamente.

Admiro tu capacidad para hacerme sonreír en los momentos más tristes, para hacerme olvidar aquellas cosas que me inquietan, para enseñarme el valor de ‘ocuparse’ en lugar de ‘preocuparse’.

Admiro tu valentía para sacar adelante a toda la familia, aunque ello te haya supuesto muchísimo esfuerzo y sacrificio. Admiro tu motivación, tu generosidad, tu positivismo, tu frescura, tus ganas de vivir.

Te admiro más que a nadie en este mundo, mamá.

Pensamientos para el Día de la Madre

Existen muchas frases y pensamientos alusivos para el Día de la Madre. Aquí te compartimos algunos.