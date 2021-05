Con la finalidad de que los peruanos conozcan el horario de vacunación, fecha y lugar donde recibirán la primera dosis de la vacuna COVID-19, el Ministerio de Salud (Minsa) ha habilitado la plataforma online Pongo el hombro. Durante estos días, la estrategia de inmunización por parte del Gobierno abarca a las personas adultas mayores de 70 años que residen en Lima y Callao.

Entre el viernes 30 de abril y el sábado 1 de mayo —afirma el ministro de salud, Óscar Ugarte— ha inoculado a 165.000 personas mayores de 70 años. En Lima y Callao, los centros de vacunación atienden todos los días de la semana, a excepción de los jueves.

¿Cómo saber si me toca la vacuna?

Para conocer si te toca la vacuna en esta etapa, ingresa a la plataforma online Pongo el hombro , que ha sido habilitada por el Minsa para que conozcas la fecha, hora y lugar de tu vacunación contra la COVID-19. Podrás ingresar a la web haciendo clic AQUÍ.

¿Cómo saber si estoy en el padrón de vacunación?

Entra a la página pongoelhombro.gob.pe

Coloca tu número de DNI y acepta la política de privacidad

Dale clic a consultar

Finalmente, la web te confirmará si estás en el Padrón Nacional de Vacunación y si tienes una cita programada.

Si aún no cuentas con fecha de vacunación, aparecerá un mensaje para informarte si te eres tomado en cuenta: “Te encuentras en el Padrón Nacional de Vacunación. Seguimos trabajando para integrar la información de tu fecha y lugar de vacunación. Por ahora, puedes consultar si tu vacuna ya está programada en otras plataformas oficiales”.

CONSULTA con DNI en Pongo el Hombro

Luego de haber ingresado en este ENLACE para saber si te toca vacunarte y dónde hacerlo , coloca tu número de DNI y dale clic a Continuar. Y a continuación, la plataforma te indicará los datos que necesitas.

LINK de la plataforma Pongo el Hombro

Si lo que buscas es ingresar a la plataforma Pongo el hombro, lo que debes hacer es dar clic en este LINK.

¿Qué pasa si pierdo mi cita y no voy el día de mi vacunación?

En caso tu familiar adulto mayor resida en Lima o Callao, tenga el rango de 70 a 79 años y no figure en el padrón de inmunización, puedes llamar al 113 (Minsa) o al 107 (EsSalud) para que un equipo resuelva el problema y te diga el motivo por el que no aparecen los datos. Asimismo, estas líneas le brindarán información sobre el centro de vacunación más cercano, y en caso de que no logre asistir el día programado para su vacunación, podrá asistir al lugar de vacunación más cercano a su domicilio el lunes 3 y martes 4 de mayo.

¿Cómo saber mi horario de vacunación?

Luego de redactar tu número de DNI en la plataforma web Pongo el hombro (link aquí), el sistema te mostrará la fecha y horario de tu vacunación o la del familiar consultado. Los centros de inmunización atienden todos los días en el horario de 7.00 a. m. a 4.00 p. m.

¿Quiénes se encuentran en el nuevo padrón de vacunación?

El Ministerio de Salud utiliza, desde el pasado 16 de abril, la lista del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para la inmunización. Aquella fecha, arrancó la inoculación de los adultos mayores de 80 años en Lima y Callao.