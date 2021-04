Yo pongo el hombro por el Perú es la plataforma que permite a la población del Perú conocer la fecha, hora y lugar de su vacunación contra la COVID-19. Desde este miércoles 28, el portal permite consultar la cita para la inmunización de las personas adultas mayores de entre 70 y 79 años en Lima y Callao, que comenzará este viernes 30 de abril.

Puedes revisar aquí cuáles son los 50 puntos de vacunación disponibles y cuál es la vacuna que se aplicará a este grupo poblacional.

No obstante, puede suceder que la persona no pueda acudir al lugar de inoculación en esta fecha específica por algún imprevisto o inconveniente. ¿Habrá una nueva oportunidad para esos casos? En esta nota te lo explicamos.

¿Cuándo comienzan a vacunar a adultos mayores de 70 años?

La vacunación de las personas adultas mayores de 70 años de Lima y Callao inicia este viernes 30 de abril, según anunció Arturo Granados, asesor para temas de inmunización del Ministerio de Salud (Minsa).

¿Cómo saber si me toca la vacuna?

Si te encuentras entre los 70 y 79 años o eres familiar de una persona en ese rango de edad, debes ingresar a la plataforma digital Pongo el hombro, habilitada por el Minsa para brindar información sobre dónde y cuándo accederán a la vacuna contra la COVID-19.

¿Cómo saber si estoy en la lista de vacunación?

Para saber si estás en el padrón de vacunación, sigue estos pasos:

Ingresa a la plataforma pongoelhombro.gob.pe

Digita tu número de DNI y acepta la política de privacidad

Haz clic en consultar

Finalmente, la web te confirmará si estás en el Padrón Nacional de Vacunación y si tienes una cita programada.

En caso todavía no tengan una fecha de vacunación, te saldrá un mensaje informándote si te están tomando en cuenta: “Te encuentras en el Padrón Nacional de Vacunación. Seguimos trabajando para integrar la información de tu fecha y lugar de vacunación. Por ahora, puedes consultar si tu vacuna ya está programada en otras plataformas oficiales”.

Plataforma Pongo el hombro. Foto: captura/Gob.pe

LINK de la plataforma de vacunación

Para acceder a la plataforma digital de Pongo el hombro por el Perú, deberás ingresar al siguiente link: consulta vacuna - pongoelhombro.gob.pe.

¿Qué pasa si pierdo mi cita y no voy el día de mi vacunación?

Si no puedes asistir a la cita en la que te programaron o no figuras en el padrón de vacunación pese a tener 70 años o más, puedes acudir al local de inmunización más cercano a tu domicilio los días lunes 3 y martes 4 de mayo para recibir tu dosis. El Gobierno dispuso esas fechas para inocular a los mayores de 70 que por alguna razón no pudieron asistir a su cita programada.

¿Cómo saber mi horario de vacunación?

Una vez ingreses tu número de DNI en la plataforma de consulta Pongo el hombro por el Perú (link aquí), el sistema te informará la fecha y horario de tu inoculación o la del familiar consultado. La aplicación de la dosis será todos los días en el horario de 7.00 a. m. hasta las 4.00 p. m.

Los centros de vacunación atenderán entre las 7.00 a. m. y las 4.00 p. m. Foto: Antonio Melgarejo / La República

¿Quiénes se encuentran en el nuevo padrón de vacunación?

Desde el último 16 de abril, el único padrón utilizado por el Ministerio de Salud para la vacunación es la lista del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). En esa fecha, se inició con la inmunización de los adultos mayores de 80 años en Lima y Callao. Actualmente se viene inoculando a dicho grupo etario en provincias, mientras que el viernes 30, se iniciará con las personas de entre 70 y 79 años de la capital y el primer puerto.

¿Qué debo de llevar para colocarme la vacuna contra la COVID-19?

Las personas que acudan a su cita para vacunarse contra la COVID-19 deberán portar su Documento Nacional de Identidad (DNI).