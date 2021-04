El tercer cheque de estímulo, parte del Plan de Rescate Estadounidense 2021, ha sido el de mayor cantidad: $ 1.400, pues en las primeras dos entregas se otorgaron pagos de estímulo de $ 500 y $ 600.

Este cheque, que actualmente se encuentra en proceso de distribución y pago, llegará a dependientes de todas las edades y familias de estatus mixto. Personas que ganan menos de $ 75.000 al año y las parejas casadas que declaran en conjunto que perciben menos de $ 150.000.

El American Rescue Plan 2021 es un plan de rescate económico firmado por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el 11 de marzo. Dicho paquete de rescate inyectará en total 1.9 billones de dólares a la economía del país. Uno de los primeros objetivos de la ley fue la entrega del tercer cheque de estímulo de $ 1.400 dólares para cada beneficiario o de $ 2.800 para las parejas que hayan realizado sus declaraciones de impuestos en conjunto.

¿Habrá un cuarto cheque de estímulo?

Todavía se ve lejana la posibilidad de un cuarto cheque de estímulo, pero los legisladores le han pedido al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que haga efectivo un cuarto cheque, e incluso que sea un pago que se haga con regularidad. Biden todavía no afirma nada, pero se espera que tome una postura en los siguientes días.

¿Cambiarán el paquete de estímulo?

Podría cambiar debido a que los legisladores están solicitando que, en vez de solo ser un pago, sean varios y de forma periódica. Además, piden que se incluya a más sectores de la población.

¿Qué hacer si no me ha llegado el pago del tercer cheque de estímulo?

Si todavía no ha recibido su tercer cheque de estímulo, puede usar la herramienta Get My Payment para poder rastrear dónde está su pago.

¿Qué es el cheque de estímulo?

Es un pago de estímulo económico. El cheque de estímulo de $ 1.400 forma parte de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense 2021, y lo reciben las personas que califiquen a una serie de requisitos.

¿Quiénes pueden cobrar el cheque de estímulo?

Los que cumplan con los siguientes requisitos: ser ciudadano estadounidense o extranjero residente en EE. UU. y tener un número de seguro social válido para el trabajo, además de cumplir con los requisitos de elegibilidad económica —para las personas que tenían que ganar menos de $ 75.000 dólares al año— para recibir la cantidad completa.

Aunque se han recuperado la mitad de los puestos de trabajo perdidos el año pasado, aún existen nueve millones de empleos que desaparecieron con la pandemia; por eso, alrededor de 18 millones de estadounidenses continúan cobrando algún tipo de beneficio por desempleo.