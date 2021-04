CureVac es una empresa alemana especializada en ARN mensajero. En medio de la lucha contra la pandemia, ha anunciado que su vacuna contra la COVID-19 podría estar disponible en los próximos meses . En declaraciones al medio Augsburger Allgemeine, Thorsten Schueller, portavoz de la compañía, ha indicado que los ensayos clínicos ya están en Fase III y muy avanzados.

Por su parte, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) suscribió acuerdos de adquisición anticipada para que sus miembros reciban 225 millones de dosis, y se espera que pronto autorice su uso. De esta forma, CureVac estima que su vacuna podría estar disponible entre mayo y junio.

En total, la compañía prevé producir unos 300 millones de dosis este año e incrementar esta cantidad hasta los 600 en 2022. Para lograr la meta, se apoyará en firmas como Bayer, Novartis y GSK. De momento, ya ha comenzado a producirse en Tübingen.

¿Cuánto de efectividad tiene la vacuna CureVac?

En cuanto a su eficacia, si bien aún no se han dado a conocer datos concretos sobre la misma, en los ensayos clínicos en su última fase han participado unos 35.000 voluntarios de Europa y América Latina, según informó la compañía.

Además, los estudios preclínicos (con ratones modificados genéticamente para que expresen el receptor ACE2, la puerta de entrada del virus en las células humanas) sostienen que también sería eficaz contra a la variante sudafricana (B.1.351).

¿De dónde es la vacuna CureVac?

CureVac es la nueva vacuna que permitiría, de ser aprobada por los organismos internacionales correspondientes, luchar contra el virus SARS-CoV-2. Esta nueva dosis es de origen alemán, pero para avanzar con su fabricación se producirá en diversos países como España, México, y también con la asociación de otros laboratorios.

¿Qué se sabe de la vacuna CureVac?

Tal como se hace con Pfizer y Moderna, la tecnología que subyace en CureVac es de ARN mensajero. Su administración sería en dos dosis con un intervalo de 28 días . La diferencia radica en su conservación, ya que se puede mantener con una refrigeración normal, entre 2º C y 8º C (Pfizer requiere -70° C).

Según la OMS, cuando se habla de porcentaje de eficacia, se hace en las condiciones ideales de laboratorio, y esto no debe interpretarse como “protección” o “porcentaje de personas protegidas”, sino como reducción del riesgo relativo (RRR) de enfermar en los vacunados con respecto a los no vacunados. Para el organismo, la eficacia mínima es del 50%. Es decir, por cada dos personas vacunas una no se enfermaría o contraería el virus.