El llamado State of the Union o Discurso del Estado de la Unión 2021 de este miércoles 28 de abril será el primer gran discurso de Joe Biden durante su mandato como presidente de los Estados Unidos. Se espera que el jefe de Estado hable ante el Congreso sobre distintos temas de vital importancia para el país norteamericano, como el manejo de la pandemia del coronavirus y la reactivación económica.

Tradicionalmente, los presidentes de Estados Unidos se dirigen a la nación en un mensaje durante el mes de febrero, pero el de este año se retrasó por motivos vinculados a la pandemia. En un sentido estricto, el discurso de primer año de un mandatario entrante no es un ‘State of the Union’, pues lleva pocas semanas en el cargo, pero coloquialmente se lo llama así por sus similitudes.

En esta ocasión, el pronunciamiento coincidirá con la víspera de los primeros 100 días de la administración Biden. El gobernante pidió no realizar un discurso importante hasta que no se hubiese aprobado su plan de rescate económico por la pandemia (American Rescue Plan. Dicho visto bueno se dio el 12 de marzo en el Senado y la Cámara de Representantes.

Tras el hecho señalado, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, invitó formalmente al mandatario para que pronuncie el acostumbrado mensaje a la nación sobre el estado del país y las propuestas del Gobierno para el siguiente año. Revisa a continuación todos los detalles de este discurso: fecha, horario, dónde verlo y qué temas trataría Joe Biden.

¿Cuándo es el State of the Union 2021?

El State of the Union 2021 se realizará este miércoles 28 de abril en las instalaciones de la Cámara de Representantes en el Capitolio de Washington D. C. (Estados Unidos), ante una sesión conjunta del Congreso y con asistencia limitada debido a la pandemia.

El presidente Joe Biden se dirigirá a la nación desde el Capitolio de Washington D. C., sede del Congreso. Foto: EFE

¿Dónde se podrá ver el State of the Union 2021?

El discurso de Joe Biden ante el Congreso será transmitido en vivo por el canal oficial de YouTube de la Casa Blanca (The White House) y por sus otras redes sociales. También podrá verse en directo en los Estados Unidos por las grandes señales de TV abierta del país, como NBC, ABC, CBS, Telemundo y Univision.

Dentro y fuera del país norteamericano, la transmisión del mensaje en vivo también estará disponible en los principales canales de noticias.

¿A qué hora podré ver la transmisión en mi país?

El mensaje a la nación de Joe Biden comenzará a las siguientes horas, según el país o región:

Estados Unidos (Washington D. C., Miami, Nueva York): 9.00 p. m.

Estados Unidos (Chicago, Dallas, Houston): 8.00 p. m.

Estados Unidos (Denver, Las Vegas): 7.00 p. m.

Estados Unidos (Los Ángeles, San Francisco, San Diego): 6.00 p. m.

Puerto Rico: 9.00 p. m.

México: 8.00 p. m. (hora del Centro)

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (hora peninsular, jueves 29)

Este será el primer gran discurso de Joe Biden ante el Congreso durante su mandato. Foto: EFE

¿Qué dirá Biden en el State of the Union 2021?

Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, adelantó la semana pasada que el presidente Joe Biden tendrá como temas principales de su discurso el manejo de la pandemia de COVID-19 y la economía del país. “Hablará sobre todas las prioridades y su compromiso de reconstruir mejor la economía, controlar la pandemia y abordar los desafíos que enfrentamos en todo el mundo”, aseguró.

Se espera que Biden se pronuncie sobre la estrategia de vacunación en los Estados Unidos, que hasta la fecha ha superado las 200 millones de personas inoculadas, el doble de la meta planteada para los primeros 100 días de su gobierno. Otro punto sobre el cual se aguardan declaraciones es el plan de 2,25 billones de dólares en infraestructura para generar millones de empleos remunerados.

Medios del país norteamericano también mencionan como posibles temas a tratar el control de armas, las reformas policiales, la situación migrante y las acciones ante el cambio climático.