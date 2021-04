El último viernes 16 de abril inició la primera fase de la nueva estrategia de vacunación planteada por el Gobierno del Perú. La plataforma Pongo el hombro fue lanzada para que las personas adultas mayores puedan revisar el padrón único y consultar el lugar y fecha en que les tocará ser inmunizadas.

La primera jornada de vacunación, que se llevó a cabo hasta el domingo 18, contempló la inoculación de miles de personas de la tercera edad de 22 distritos de Lima y Callao en los 11 centros de inmunización dispuestos por las autoridades. Quienes son mayores de 80 años y residen en los distritos restantes o en provincias recibirán su primera dosis en fechas posteriores.

Si aún no fuiste citado o no pudiste ir a recibir la vacuna en el lugar y fecha indicados, revisa a continuación lo que debes hacer.

¿Cómo consultar el nuevo padrón de vacunación?

Para conocer la fecha en que recibirás la vacuna, debes entrar al portal Pongo el hombro que ha sido habilitado por el Gobierno, a través de este LINK.

Allí tendrás que digitar solamente el número de tu DNI (o carné de extranjería, pasaporte y permiso temporal de permanencia, según corresponda). Luego, presiona la casilla que dice acepto política de privacidad y haz clic en continuar. El sistema te señalará en ese momento si estás en el padrón y cuál es tu fecha y lugar de inmunización.

Plataforma Pongo el hombro. Foto: captura de consultas.pongoelhombro.gob.pe

¿Quiénes serán vacunados en la primera etapa?

De acuerdo con la Plataforma Digital del Estado Peruano, la primera etapa de la nueva estrategia de vacunación incluirá a los adultos mayores de 80 años residentes en Lima Metropolitana y Callao, que serán inoculados los días 16, 17 y 18 de abril, en una primera jornada, y el 23, 24 y 25 de abril en la segunda.

La experiencia, señalan, se expandirá progresivamente a otras regiones del país, además de las que ya iniciaron (La Libertad, Arequipa, San Martín, Loreto, Cusco y Cajamarca).

¿Qué pasa si no puedo ir el día que se me ha asignado?

Si tuviste un contratiempo y no pudiste acudir el viernes, sábado o domingo indicado, podrás acercarte el día lunes o martes para recibir la inmunización. Esto ocurrirá en las dos jornadas programadas en Lima y Callao: si no pudiste ir el 16, 17 o 18 de abril, debes asistir el 19 o 20 al mismo lugar asignado; y si no te presentaste el 23, 24 o 25, debes hacerlo el lunes 26 o martes 27.

Si se hace imposible acudir en la fecha programada, se ha dispuesto la línea 113 para que la cita se pueda reprogramar, según explicó Marushka Chocobar, secretaria de Gobierno Digital de la PCM, en declaraciones a RPP. Los adultos mayores de 80 años postrados que pertenezcan a Padomi también pueden solicitar una visita domiciliaria.

¿Hasta qué hora puedo acudir a mi centro de vacunación?

El horario de vacunaciones dispuesto en la primera jornada es de 7.00 a. m. a 4.00 p. m. La secretaria de Gobierno Digital de la PCM manifestó que los horarios y la cantidad de personas citadas serán ampliados “en los próximos días” conforme lleguen más lotes de vacunas al Perú.

Los rezagados de la primera jornada pueden acudir a vacunarse este lunes 19 y martes 20 de abril. Foto: Rodrigo Talavera / La República

¿Cuándo se iniciará la vacunación en regiones?

De acuerdo con Marushka Chocobar, la vacunación se extenderá a las regiones del país en la medida que vayan llegando los nuevos lotes de vacunas al Perú. La prioridad en este proceso la tendrán La Libertad, San Martín, Arequipa, Loreto, Cusco y Cajamarca, al disponer de cadenas de frío para la vacuna de Pfizer, según anunció la premier Violeta Bermúdez.

¿Cuándo se vacunarán los adultos de 80 años?

El presidente Francisco Sagasti explicó que el nuevo cronograma tiene como prioridad la vacunación, entre el 16 y el 18 de abril, de las personas adultas mayores de 80 años residentes en 22 distritos de Lima y Callao. Aquellos que viven en otros distritos de la capital recibirán las dosis entre el 23 y 25 de abril. Posteriormente, también serán inoculadas las personas de la tercera edad del resto de regiones del Perú.

En Pongo el hombro podrás conocer tu fecha, hora y lugar de vacunación si tienes 80 años o más. Los demás grupos de edad serán añadidos progresivamente.

La vacunación de adultos mayores de 80 años en Lima Metropolitana y Callao se ha programado en 2 jornadas. Foto: Carlos Contreras / La República

¿Qué hago si no aparezco en el padrón de vacunación?

Si la persona mayor de 80 años no aparece en el padrón que debe mostrarle la web, puede comunicarse al número 113 (Minsa) o al 107 (EsSalud), quienes le ayudarán a solucionar el problema. Antes de contactarte, revisa bien si tus datos ingresados al sistema de Pongo el hombro fueron los correctos.

¿Qué es Pongo el hombro?

Pongo el hombro es la plataforma actual mediante la cual todos los ciudadanos peruanos pueden saber cuándo y dónde les toca recibir la vacuna contra la COVID-19. “No importa si la persona está registrada en EsSalud, Minsa o cualquier otro seguro”, expresó el mandatario Francisco Sagasti.