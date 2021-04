La primera vuelta de las elecciones 2021 resaltó, en parte, por el ausentismo de peruanos a las urnas de votación. Esto se debió, en su mayoría, al temor por contagiarse de coronavirus en una fecha donde más de 25 millones de compatriotas debían salir a sufragar.

En consecuencia, quienes no asistieron a votar en primera vuelta de las elecciones 2021 recibieron una multa por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) . Lo propio sucedió con quienes no cumplieron su deber como miembros de mesa. Y ahora la duda en la población es si pueden sufragar en segunda vuelta aún teniendo multa electoral.

¿Puedo votar en segunda vuelta si no lo hice el 11 de abril?

Si no votaste el 11 de abril, puedes todavía votar en segunda vuelta. Esto de acuerdo a lo que ha dispuesto la ONPE.

¿Puedo votar en segunda vuelta si no he pagado la multa?

Sí. Las personas que no votaron en primera vuelta y que todavía no pagan la multa no están impedidas de ir a sufragar en esta segunda vuelta de elecciones 2021.

¿Cómo solicitar dispensa para no pagar multa electoral?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha expresado que las solicitudes de dispensa y/o justificación por no acudir a votar, no cumplir con tu deber de ser miembro de mesa o negarte a reemplazar a un miembro de mesa ausente, se pueden hacer desde el pasado 12 de abril, por medio de un trámite virtual gratuito. Estas pueden hacerse durante los 30 días posteriores a la elección.

Para ello, ingresa a este link y sigue los pasos.

¿Quiénes pueden solicitar una dispensa en el JNE?

Aquellas personas que no acudieron a votar

Quienes no cumplieron como miembro de mesa

Aquellos que se negaron a reemplazar a un miembro de mesa ausente

¿Cuándo es la segunda vuelta de las elecciones 2021?

La segunda vuelta de las elecciones 2021 tendrá lugar el próximo 6 de junio. Entre las opciones a votar están los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo.

¿Qué pasa si no voy a votar en la segunda vuelta?