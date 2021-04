Este domingo 11 de abril se llevarán a cabo las Elecciones Generales 2021. Como cada evento de esta naturaleza, en esta oportunidad también se aplicará la Ley Seca. Ello con el objetivo de que el electorado pueda acudir a su local de votación a cumplir con su deber de manera correcta.

Por eso es importante que conozcas por cuánto tiempo permanecerá la normativa y qué castigos existen por su incumplimiento.

¿Cuándo comienza la Ley Seca 2021 en Perú?

De acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), este 10 de abril inicia la Ley Seca en todo el Perú desde las 8.00 a. m. El Gobierno ordenó que ningún supermercado o tienda tiene permiso de realizar la venta de bebidas alcohólicas.

Autoridades realizarán operativos a nivel nacional para verificar que se cumpla con la Ley Seca. Foto: John Reyes / La República /referencial

¿A qué hora empieza la Ley Seca?

La llamada Ley Seca para este 2021 inicia a las 8.00 a. m. del sábado 10 de abril , a 23 horas del inicio de las elecciones generales.

¿A qué hora termina la Ley Seca?

Esta medida regirá hasta el lunes 12 de abril a las 8.00 a. m. , es decir, durante este fin de semana queda prohibida la compra y venta de cualquier bebida alcohólica a nivel nacional. Esto busca, como en otros eventos electorales, que la ciudadanía pueda cumplir con su deber cívico de elegir a los próximos representantes en el Ejecutivo y Legislativo.

Además, en medio de la coyuntura de crisis sanitaria, es crucial evitar reuniones antes, durante y después de las elecciones a fin de contener el alto índice de contagios por la COVID-19 que afronta el país.

¿Cuál es la multa por infringir la Ley Seca?

Debes tener en cuenta que el no cumplir con la medida será sancionado con cárcel no mayor de seis meses y una multa no menor a 2.790 soles.

Asimismo, se establecerá una pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo que el de la condena, que puede consistir en incapacitar al infractor o infractora para ejercer la función o labor que ejercía.

Esta última sanción significa que, sin estar expresamente establecida por la comisión de una infracción penal, se impone junto con una pena principal para el caso específico de este fin de semana y va con relación a la condena de prisión.

¿Qué es la Ley Seca?

La Ley Seca, también llamada “prohibición”, es una medida que determinan ciertos países previo a un evento importante. La norma se aplicó por primera vez en 1919 en Estados Unidos y fue llamada Ley de Prohibición Nacional. Desde ese momento, muchas naciones la acogieron, incluido el Perú.

Esta norma consistente en la ilegalización del transporte, importación, exportación, venta y consumo de bebidas alcohólicas por un determinado periodo.

Este 2021 se aplicará la Ley Seca en Perú por las jornadas electorales, donde las personas escogerán al nuevo presidente o presidenta de la República, congresistas y parlamentarios andinos.

