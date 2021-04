Muchos peruanos y peruanas serán, por primera vez, miembros de mesa en estas Elecciones 2021, una labor importante que garantizará el funcionamiento de las mesas de votación y el sufragio de los votantes. Para esto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha publicado una lista de las personas que han sido elegidas para desarrollar esta labor .

Así, el ente electoral ha puesto a disposición de los ciudadanos una página web para poder verificar quiénes han sido elegidos como miembros de mesa. Conoce todo a detalle en esta nota.

¿Cómo saber si soy miembro de mesa?

encuentra toda la información sobre las Elecciones Generales 2021 Ingresa a este ENLACE y da clic a

Dale en la opción consulta local de votación

En la nueva ventana emergente, coloca tu número de DNI para conocer si fuiste elegido miembro de mesa.

¿Qué debo hacer si soy miembro de mesa?

Si fuiste elegido miembro de mesa para las elecciones 2021, ameritas capacitarte para conocer los protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19, además de entender la función que realizarás.

Para esto, ingresa AQUÍ, desde donde podrás revisar las funciones de cada uno de los tres miembros durante la instalación de la mesa, el sufragio y el escrutinio. La plataforma oficial presenta guías, manuales y el paso a paso para desarrollar tu labor en las elecciones del 11 de abril.

¿A qué hora abren y cierran las mesas de votación?

Durante las Elecciones 2021, las mesas de votación tendrán un horario extendido como medida ante el avance de la COVID-19 . Este domingo 11 de abril, las urnas atenderán al electorado entre las 7.00 a. m. y las 7.00 p. m.

¿Cuánto es la multa si no asisto como miembro de mesa?

Si no cumples como miembro de mesa: S/ 220.00.

¿Cuándo son las elecciones 2021?

Las Elecciones 2021 serán este domingo 11 de abril, fecha en la que se sufragará de 7. 00 a. m. a 7.00 p. m.

¿Cómo verificar mi local de votación?

Dirígete a la opción consulta local de votación y da clic allí

Ingresa tu número de DNI

Presiona en consultar

Podrás ver tu local de votación y tu mesa de sufragio.

¿Los miembros de mesa serán vacunados?

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, confirmó que los miembros de mesa no serán vacunados antes de las elecciones del 11 de abril . Según detalló, la vacunación no ha sido requisito para desempeñar este cargo en ningún país.

“El suministro internacional de vacunas es bastante irregular. En la medida que no hemos recibido el lote necesario para cubrir, no solo a los miembros de mesa, sino a la mayor parte de la población. Lamentablemente, ellos no han sido y no van a ser vacunados antes de la fecha de elecciones”, precisó.

¿Los miembros de mesa recibirán capacitación?

Sí. Para la capacitación de los miembros de mesa, la ONPE habilitó una plataforma llamada Onpeduca. En este enlace, encuentra toda la información: https://cvae.eleccionesgenerales2021.pe/.