Conocer tu mesa de votación es algo indispensable para que puedas emitir tu voto sin contratiempos en estas Elecciones Generales 2021. Por este motivo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una plataforma web para consultar, con el número de tu DNI, cuál es tu local y mesa de sufragio.

También puedes revisar aquí cómo votar correctamente en estas elecciones, cuáles son los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, y qué efectos tendrán los votos blancos y viciados en estos comicios.

Si necesitas acceder a la plataforma de ONPE para conocer dónde votar, en esta nota te presentamos el link oficial. Asimismo, te indicamos cuáles son las multas por no sufragar, la forma de presentar la exoneración y los horarios sugeridos para que asistas a emitir tu voto.

Consulta tu mesa de votación

Para revisar cuál será tu mesa de votación en las elecciones 2021, sigue estos pasos:

encuentra toda la información sobre las Elecciones Generales 2021 Ingresa a onpe.gob.pe y presiona en

Dirígete a la opción consulta local de votación y da clic allí

Ingresa tu número de DNI

Presiona en consultar

Podrás ver tu local de votación y tu mesa de sufragio.

Horario para ir a votar

La ONPE sugiere horarios escalonados para que las personas acudan a los locales de votación según el último número de su DNI. Todo esto para evitar aglomeraciones y más contagios de la COVID-19. Se ha propuesto un espacio de tiempo exclusivo para adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

En la siguiente imagen, revisa los horarios recomendados para asistir a los centros de votación.

Horarios para votar en Elecciones 2021. Foto: ONPE

Multas Elecciones 2021

Multas por no votar

Si vives en distrito calificado como no pobre: S/ 88.00

Si vives en distrito calificado como pobre no extremo: S/ 44.00

Si vives en distrito calificado como pobre extremo: S/ 22.00.

Multas por no cumplir como miembro de mesa

Si no cumples como miembro de mesa: S/ 220.00.

Si no cumples con sufragar ni con el rol de miembro de mesa, pagarás el último monto más la multa por no sufragar, de acuerdo con el distrito en que vives. Recuerda que no pagar las multas electorales tiene como consecuencia no poder efectuar las siguientes operaciones:

Inscribir cualquier acto relacionado con el estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.).

Intervenir en procesos judiciales o administrativos.

Ser nombrado funcionario público.

Realizar actos notariales o firmar algún tipo de contrato.

Inscribirse en cualquier programa social y/u obtener brevete.

La ONPE anunció que las personas que atraviesen un contagio por COVID-19, ya sea hospitalizadas o en cuarentena, quedan exentas del pago de las multas.

Fecha Elecciones 2021

Las elecciones generales 2021 en Perú se desarrollarán este domingo 11 de abril. Ese día, las personas deberán acatar una serie de medidas y recomendaciones sanitarias para acudir a su centro de votación y sufragar.

Protocolos sanitarios que deberán cumplir las personas para ejercer su voto. Foto: captura ONPE

Exoneración votación 2021

Los motivos por no asistir a votar podrán ser registrados al día siguiente del proceso electoral, en la página web del JNE: www.jne.gob.pe y la institución tendrá un plazo de hasta dos días hábiles para dar una respuesta.

Los casos en los cuales procederá el pedido de dispensa son: motivos de salud, viajes por estudios o salud, desastres naturales, robo o pérdida del DNI, fallecimiento de algún familiar directo, discapacidad física o mental, encontrarse en prisión, realizar alguna labor de índole electoral o por error en el padrón de votantes.

De igual modo, el JNE precisó que las personas que estén en grupos de riesgo de contagio por la COVID-19; es decir, tener más de 65 años o padecer enfermedades determinadas y quienes al momento de llegar al local de votación tengan una temperatura de 37.5 grados y no se les permita ingresar, se encuentran eximidos de sufragar.

Segunda vuelta elecciones 2021

Si ninguno de los candidatos a la presidencia del Perú obtiene más del 50% de los votos válidos, habrá una segunda vuelta, la cual está programada para el domingo 6 de junio del 2021.

De acuerdo con el Decreto Supremo N.º 122-2020-PCM, los dos candidatos que hayan obtenido la votación más alta se enfrentarán en una eventual segunda vuelta.

Habrá segunda vuelta si ninguno de los candidatos a la presidencia alcanza el 50% de los votos válidos. Foto: ONPE

¿Qué elegiremos en las elecciones 2021?

Presidente

Vicepresidentes

Congresistas

Parlamentarios andinos

¿Quiénes están obligados a votar?

Según la Ley N.° 30673, desde los 18 años es obligatorio sufragar. Esta norma también dictamina que aquellos jóvenes que cumplan la mayoría de edad el mismo día de las elecciones deben acudir a las urnas a votar.

En estas Elecciones Generales 2021, el portal de voto informado del JNE señala que es obligatorio sufragar hasta los 70 años. No obstante, de acuerdo con la Ley n.º 31038, las personas en grupos de riesgo por la COVID-19 están exentas del pago de la multa por no votar en los comicios electorales.

El voto es obligatorio entre los 18 y los 70 años. Foto: Deysi Portuguez/ URPI-GLR

¿A qué hora abren y cierran las mesas de votación?

En estas elecciones 2021, las mesas de votación tendrán un horario extendido debido a la pandemia de la COVID-19. Esta vez, las urnas atenderán al público este domingo 11 de abril entre las 7.00 a. m. y las 7.00 p. m.