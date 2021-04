A pocos días para las Elecciones Generales 2021, aún hay personas que se preguntan ‘¿dónde voto?’. Esta duda puede ser resuelta ingresando a la plataforma de consulta que habilitó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que te permitirá conocer tu local de votación solo con tu DNI.

Verificar dónde voto con DNI

Para conocer dónde votar en las elecciones 2021, sigue estas instrucciones:

‘encuentra toda la información sobre las Elecciones Generales 2021′ . Entra a onpe.gob.pe y presiona en

Dirígete a la opción ‘consulta local de votación’ y da clic allí.

Ingresa tu número de DNI .

Presiona en consultar .

Podrás ver tu ‘local de votación’ y la dirección del mismo.

Link para saber dónde votar

Los 11.918 locales de votación ya fueron designados semanas antes por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El organismo dio la facilidad para que los votantes elijan un local de votación cercano al domicilio, pero, si no lo hicieron, igual se asignó uno.

Puedes consultar tu centro de sufragio siguiendo estos pasos:

consultar . Ingresa AQUÍ y te aparecerá una pantalla como la de abajo. Coloca tu número de DNI y da clic en

Cuando ingreses a la ventana te aparecerá un cuadro de diálogo que te sugerirá imprimir los datos que a continuación se mostrarán. Para salir de ese cuadro da clic en entendido .

A continuación aparecerán datos como el tipo de voto, el número de la mesa de sufragio, el número de orden, el local de votación, el pabellón, el piso y el aula. En la misma ventana podrás conocer si eres miembro de mesa o no.

consultar local de votación

Horario de elecciones 2021

Para este año, la ONPE ha propuesto un horario escalonado para sufragar de acuerdo con el dígito final del DNI. Este sistema busca evitar las aglomeraciones en los locales de votación. Pese a que no es obligatorio se exhorta a la población a considerarlo.

Las mesas de votación estarán abiertas desde las 7.00 a. m. Desde ese horario hasta las 9.00 a. m. se recomienda que solo acudan los considerados vulnerables ante la COVID-19, como adultos mayores, personas con comorbilidades, embarazadas y personas con discapacidad.

Horarios que recomienda la ONPE para votar

Fecha de elecciones 2021

Las elecciones 2021 tendrán lugar el próximo 11 de abril, fecha en la que casi 25 millones de peruanos elegirán al nuevo presidente, vicepresidentes, congresistas y miembros del Parlamento Andino.

Multa por no ir a votar

Como ya se mencionó, el voto es obligatorio en nuestro país para la mayoría de la población. No cumplir con este deber cívico se sanciona con multas que varían de acuerdo con el distrito de residencia.

Multa Clasificación del distrito según el INEI S/ 88 Distrito clasificado como no pobre S/ 44 Distrito clasificado como pobre S/ 22 Distrito clasificado como pobre extremo

Si saliste elegido como miembro de mesa y no cumples tu función deberás pagar S/ 220 de multa. Y si además no acudes a votar, pagarás ese monto más la multa por no sufragar, de acuerdo con el distrito en que vives.

Recuerda que no pagar las multas electorales tiene como consecuencia no poder realizar las siguientes operaciones.

Inscribir cualquier acto relacionado con el estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.).

Intervenir en procesos judiciales o administrativos.

Ser nombrado funcionario público.

Realizar actos notariales o firmar algún tipo de contrato.

Inscribirse en cualquier programa social y/u obtener brevete.

Dispensa por no votar elecciones 2021

Los motivos por no acudir a las urnas podrán ser registrados al día siguiente del proceso electoral en la página web del JNE: jne.gob.pe. La institución tendrá un plazo máximo de dos días hábiles para emitir respuesta.

Los casos en los cuales procederá el pedido de dispensa son los siguientes: motivos de salud, viajes por estudios o salud, desastres naturales, robo o pérdida del DNI, fallecimiento de algún familiar directo, discapacidad física o mental, encontrarse en prisión, realizar alguna labor de índole electoral o por error en el padrón de votantes.

Asimismo, serán toleradas las ausencias de las personas que se encuentran en grupos de riesgo ante la COVID-19, es decir, las que tengan más de 65 años o padezcan enfermedades determinadas, y las que al momento de llegar al local de votación tengan una temperatura de 37,5 grados y no se les permita ingresar.