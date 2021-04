Cuarta estación: Jesús se encuentra con su Santísima Madre. Madre mía, no me faltes nunca en mi camino

Novena estación: Jesús cae por tercera vez. Aunque yo caiga muchas veces, el Señor me perdona por medio de la confesión

Undécima estación: Jesús es clavado en la cruz. Los tremendos dolores del Señor me recuerdan que he de mortificarme

Decimocuarta estación: Jesús es puesto en el sepulcro. Me dice San Pablo que he sido sepultado con Cristo para no cometer más pecados.