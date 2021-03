Capacitación para miembros de mesa 2021 LINK: consulta cómo capacitarte en la ONPE

La Ofinica Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó la lista completa de las personas seleccionadas como miembros de mesa para las Elecciones Generales 2021 programadas para este 11 de abril.

Los miembros de mesa que cumplan con ejercer el cargo tendrán una compensación económica de S/ 120 en la primera y la misma cantidad en una eventual segunda vuelta. No obstante, para ejercer esta labor debes realizar una capacitación previa. Aquí detallamos los pasos para solicitar tu constancia de capacitación y el link para imprimir tu credencial.

No cumplir con la obligación de ser miembro de mesa tiene una multa de 2020 soles. Foto: Difusión

¿Qué debo hacer si fui elegido miembro de mesa para las elecciones 2021?

Si eres miembro de mesa de las Elecciones 2021, lo primero que debes hacer es capacitarte en la función que desempeñarás y en los protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19.

Para ello, deberás ingresar a la página web de la ONPE para conocer las tareas que deben cumplir cada uno de los tres miembros durante la instalación de la mesa, el sufragio y el escrutinio. En la plataforma oficial encontrarás guías y manuales, así como el paso a paso de cómo debes desarrollar tu labor en las Elecciones Generales 2021 del 11 de abril.

¿Cómo será la capacitación para los miembros de mesa?

Para cumplir correctamente tu función como miembro de mesa, la ONPE publicó en su página oficial todas las instrucciones a seguir el día de las Elecciones 2021. Solo debes ingresar al siguiente LINK y revisar paso a paso los detalles de la capacitación. Si tienes otras consultas también puedes comunicarte al 417-0630.

¿Dónde solicitar mi constancia de capacitación de miembro de mesa?

Para saber cómo solicitar tu constancia de capacitación de miembro de mesa, deberás seguir los siguientes pasos:

Ingresa a este link de la ONPE: https://www.onpeduca.edu.pe

Dirígete a capacitación virtual y haz clic en “Ir a mis cursos”.

Se abrirá una ventana donde colocarás los datos que soliciten de tu DNI.

Por defecto te llevará al curso de “Miembros de mesa”.

Al hacer clic en la opción te dirigirá a un video tutorial en YouTube, el mismo que deberás seguir para hacer tu evaluación y posteriormente la encuesta.

También tendrás acceso a un manual de capacitación para los miembros de mesa 2021 en formato PDF.

Luego podrás descargar una constancia de capacitación o esta será enviada a un correo electrónico para que puedas imprimirla.

¿Dónde valido mis datos para recibir bono de 120 soles si soy miembro de mesa?

Como compensación por ser miembro de mesa recibirás el pago de 120 soles. Para validar tus datos y poder cobrar este monto ingresa aquí con tu número de DNI.

¿Cuál es el link para imprimir mi credencial de miembro de mesa 2021?

Para imprimir tu credencial, debes ingresar al siguiente portal: https://www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe

Coloca tu número tu número de DNI.

En la página te aparecerá la opción “Credenciales”, donde tendrás que colocar el código de verificación de tu DNI y tu fecha de nacimiento.

Si tienes problemas con el internet, también puedes recibirlo en físico. Recibirás la acreditación como miembro de mesa por parte de la ONPE a la dirección de tu domicilio señalada en el padrón electoral.

También puedes recoger el documento mostrando tu DNI en la Oficina Descentralizada de Proceso Electoral (ODPE) más cercana de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. y, ante cualquier duda, llama a la línea 417-0630, opción 1.

Link para saber si soy miembro de mesa

¿Cómo saber si eres miembro de mesa? Si deseas realizar la consulta, primero debes ingresar a este LINK y colocar tu número de DNI. Así, conocerás tu tipo de voto, tu mesa de sufragio, tu local de votación y hasta la dirección del mismo.

¿Qué sucede si no cumplo como miembro de mesa o no asisto a votar?

El voto es obligatorio para los ciudadanos peruanos, a partir de los 18 años. Para los mayores de 70 años, el voto es facultativo. Si no cumples con el deber cívico podrás ser multado con hasta 88 soles.

Si fuiste sorteado miembro de mesa (titular o suplente), es tu deber asistir para ejercer esta función. De no hacerlo, deberás pagar una multa por omisión a la instalación de mesa de 220 soles.

Si no cumples con la función de miembro de mesa y a la vez no votas, tendrás que pagar dos multas: una por omisión a la instalación de la mesa y la otra por no sufragar.

¿Cuál es el protocolo de seguridad para miembros de mesa?

La ONPE publicó un protocolo de seguridad para las personas elegidas como miembros de mesa.

Los miembros de mesa deberán evitar el contacto físico en todo momento. Deberán usar la mascarilla y el protector facial.

El presidente o presidenta de mesa recibirá el DNI, verificará la identidad del elector y entregará la cédula de sufragio.

Se deberá desinfectar con alcohol el DNI, cabinas y lapiceros.

El tercer miembro de mesa se encargará de colocar el holograma al DNI de los electores, desinfectándolo con alcohol.

La mesa tendrá una bolsa de color rojo para los residuos comunes en el ingreso y dentro del aula de votación.

Se deberán seguir los pasos de la medida de temperatura, la cual debe estar por debajo de los 37°C.