El Gobierno del Perú anunció una serie de restricciones para Semana Santa 2021 con el objetivo de evitar un aumento en los casos de coronavirus, durante los días feriados, en los que la población suele movilizarse. Estas medidas obligarán a una conmemoración diferente de la pasión de Cristo, sin varias costumbres típicas de las fechas.

Las medidas fueron anunciadas el pasado 17 de marzo y tendrán validez en todas las provincias del Perú, sin importar su nivel de alerta. Según dijo la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, el propósito es evitar los contagios masivos que se generaron en las fiestas de fin de año. Revisa a continuación en qué consisten estas restricciones y desde cuándo rigen.

¿Qué días son feriados por Semana Santa en Perú?

Los dos feriados de Semana Santa en el Perú son el Jueves Santo, que este 2021 cae en 1 de abril; y el Viernes Santo, que será al día siguiente, 2 de abril.

¿Qué actividades no están permitidas en Semana Santa?

El Gobierno del Perú decretó inmovilización social obligatoria en todo el país para los días 1, 2, 3 y 4 de abril, es decir, Jueves y Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección.

Por lo tanto, en tales días no estará permitido salir de casa, salvo para atender servicios esenciales o hacer compras; en ese último caso, solo podrá movilizarse una persona por familia, a pie o en bicicleta.

En ese sentido, además la prohibición de aglomeraciones, esta Semana Santa no contará con las procesiones ni con los recorridos de iglesias típicos de la época. Debido a la inmovilización, no habrá misas presenciales y la población no podrá acudir a las playas.

Respecto a los viajes por Semana Santa, estos tampoco podrán realizarse en los días feriados, pues se suspenderá el transporte interprovincial terrestre y aéreo los días 1, 2 y 3 de abril .

Los vuelos nacionales estarán suspendidos los días 1, 2 y 3 de abril. Foto: La República

¿Cuáles son las restricciones por Semana Santa en Perú?

Estas son las restricciones ordenadas por el Gobierno peruano para la Semana Santa 2021:

Inmovilización social obligatoria desde el jueves 1 hasta el domingo 4 de abril

Una persona por familia puede salir a realizar compras de manera peatonal o mediante bicicleta.

Los únicos medios de transporte permitidos serán taxis autorizados y autos de transporte público.

Suspensión del transporte interprovincial terrestre y aéreo el jueves 1 de abril, viernes 2 y sábado 3.

El horario de atención de todas las tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, bodegas y farmacias será de 4.00 a. m. a 6.00 p. m.

El delivery de boticas estará autorizado las 24 horas. En tanto, los restaurantes podrán realizar el servicio hasta las 11.00 p. m. durante todos los días de Semana Santa.

Estas medidas rigen para todo el territorio peruano, independientemente del nivel de alerta de cada provincia.

Las restricciones por Semana Santa 2021 regirán en todo el país. Foto: PCMPERU/Facebook

¿Cuándo cae Jueves y Viernes Santo 2021?

Este 2021, el Jueves Santo es el 1 de abril y el Viernes Santo cae en el 2 de abril.

¿Se podrán usar vehículos particulares en Semana Santa?

Entre las medidas establecidas por el Gobierno para la Semana Santa 2021 incluyen la restricción de la circulación de vehículos particulares. Sólo se podrán emplear los taxis y el transporte público autorizado.

¿Cuál es el horario de atención de los supermercados?

Del 1 al 4 de abril, los supermercados, al igual que las bodegas y demás tiendas de abastecimiento de productos básicos, podrán atender entre las 4.00 a. m. y las 6.00 p. m.