La carrera de la cantante británica Dua Lipa pasa por un gran momento luego de ser reconocida en los Premios Grammy 2021. Cuando se supo que la intérprete de “Levitating” estaba en la Ciudad de México, varios de sus seguidores no dudaron en acercarse a ella.

No obstante, la situación no terminó bien. Los fanáticos de la artista viralizaron el hashtag #SorryDuaCdmx como una manera de disculparse por lo ocurrido. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te lo explicamos.

¿Qué pasó con Dua Lipa en México?

Dua Lipa se encontraba en la Ciudad de México grabando un comercial para Yves Saint Laurent en el Proyecto Público Prim, en la colonia Juárez. Muchos de sus seguidores se ubicaron en las afueras del local tras enterarse de la presencia de la artista en el lugar a través de las fotos que ella compartió, y esperaban verla de cerca.

A su salida, la cantante se encontró con cientos de sus seguidores, quienes gritaban de la emoción mientras ella se dirigía a su camioneta. Sin embargo, una de sus fans traspasó el cerco de seguridad y la empujó.

La intérprete tuvo que ponerse a buen recaudo en su camioneta y la aficionada en cuestión fue detenida por los agentes de seguridad. Poco después, Dua Lipa volaba rumbo a Los Ángeles, no sin antes ser despedida por un considerable número de sus fans en el aeropuerto. El video del incidente se viralizó en las redes.

¿Por qué salió el hashtag #SorryDuaCdmx?

Ante el incidente, la comunidad de fans de Dua Lipa en México creó el hashtag #SorryDuaCdmx como una manera de disculparse por el empujón y rechazar la actitud de la fanática, quien fue criticada por su poca empatía y por pretender hacer contacto con la artista, especialmente ante el riesgo de contagios de coronavirus.

Los fans de Dua Lipa reaccionaron en las redes sociales. Foto: Twitter

Los seguidores también expresaron su anhelo por el regreso a México de la cantante de “Don’t start now”. “Estoy colapsando porque me duele que es de las pocas veces que viene aquí y para que la asusten así. ¡Dios, no! Prometo que no todxs lxs fans de México somos así, a todxs nos gustaría al menos verte #SorryDuaCdmx”, indicó una de ellos.

Dua Lipa en los Grammys 2021

La semana anterior, la cantante británica se presentó en la ceremonia de los Premios Grammy 2021, en la cual estaba nominada en seis categorías. Ella se llevó el premio a mejor álbum pop por Future Nostalgia.