¿Qué pasó con Usain Bolt, el atleta más rápido del mundo y por qué estaría en bancarrota?

Usain Bolt es reconocido por ser el hombre más rápido del mundo luego de romper los récords de 100 y 200 metros planos en los Juegos Olímpicos. Luego de su retiro del atletismo, el ganador de ocho medallas de oro se dedicó a las inversiones y ayudar a su país. Lamentablemente, durante la última semana fue víctima de una estafa multimillonaria que lo podría dejar en la quiebra en los próximos días.

Su abogado está haciendo lo necesario para esclarecer los hechos y poder darle una solución a su cliente, que vive un infierno consigo mismo y con las empresas que administra luego de su retiro. Conoce los detalles del caso de Usain Bolt y la multimillonaria estafa.

¿Qué pasó con Usain Bolt y el robo multimillonaria de sus cuentas bancarias?

Según la información que reveló Linton P. Gordon, abogado de Usain Bolt, al portal Bloomberg, el excampeón mundial y olímpico perdió más de 12 millones de dólares por medio de una estafa. “Son noticias angustiosas para cualquiera”, señaló el abogado. Ahora, solamente le queda 12.000 dólares en su cuenta de pensión privada.

El jamaiquino había confiado gran parte de sus ahorros a la empresa de inversiones Stocks and Securities Limited (SSL) y ahora ha perdido la mayoría de ellos. Desafortunadamente, a una semana del caso, no hay avances en las investigaciones lideradas por la División de Investigaciones Financieras y la Comisión de Servicios Financieros.

Usain Bolt se encuentra en los peores días de su vida tras ser vícitma de estafa, perdiendo más de 12 millones de dólares. Foto: Teknomers

Usain Bolt: ¿cuáles serán las medidas que tomarán en los próximos días?

De acuerdo con el abogado del exatleta, si Bolt no consigue su dinero dentro de los próximos ocho días, llevarán el caso a la Corte Suprema de Kingston. Asimismo, el canal de noticias local The Gleaner comunicó que si Usain Bolt no recupera su dinero en 10 días, la empresa SSL podría perder su licencia para seguir operando.

Hasta la fecha, se viene especulando que uno de los antiguos trabajadores de la empresa de inversiones estaría involucrado en la estafa multimillonaria. Por su parte, el atleta se limitó a realizar un comentario en redes sociales. “En un mundo de mentiras, ¿dónde está la verdad? El mundo endemoniado, ¿cuál es su raíz? El dinero”, escribió en una publicación junto a una fotografía completamente negra.

Usain Bolt sube una publicación relacionada al momento que está pasando en estos días. Foto: Instagram / @usainbolt

¿A qué se dedica Usain Bolt actualmente?

Bolt se retiró en el 2017 luego de una carrera honorable tras transformarse en el hombre más rápido del mundo al haber ganado ocho medallas de oro en los Juegos Olímpicos, lo que lo convirtió en una estrella mundial.

Actualmente, es accionista minorista de un famoso restaurante de franquicia en Kingston llamado Tracks & Records. Tiene su propia marca de rasuradoras eléctricas de nombre Champion Shave. Asimismo, cuenta con acciones en plantillas deportivas de la marca Enertor y fundó su compañía Bolt Mobility, donde produce bicicletas y scooters eléctricos.