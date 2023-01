¿Por qué dicen que Rolex no tiene dueño y cómo contribuye con el medio ambiente?

Rolex es una marca muy reconocida en el mundo por ser uno de los fabricantes de los más lujosos relojes. Sin embargo, no tienen un dueño como tal y es una organización sin fines de lucro. Los cuantiosos ingresos por las ventas de relojes están dirigidos para un número indeterminado de actividades benéficas.

Se suele decir que no posee un propietario debido a que la empresa pertenece a una fundación privada sin fines de lucro llamada Hans Wilsdorf Foundation. Esta fue creada por el fundador de Rolex, Hans Wilsdorf, con el objetivo de asegurar la continuidad y el crecimiento sostenible de la empresa.

Las organizaciones benéficas vinculadas a Rolex son The Rolex Institute, encargada de promover actividades caritativas; The Rolex Awards for Enterprise, que reconoce iniciativas pioneras para mejorar la vida en la Tierra; y The Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative, que premia el talento de artistas jóvenes.

El Centro de Aprendizaje Rolex es un edificio en el campus de la Escuela Politécnica Federal de Lausana en Écublens, Suiza. Foto: Lausanne Capitale Olympique

Además, Rolex ha implementado varias iniciativas para reducir su huella de carbono y proteger la biodiversidad. Por ejemplo, la compañía ha reducido significativamente su uso de energía y agua, así como ha adoptado prácticas sostenibles en sus operaciones diarias.

¿Cómo Rolex ayuda a proteger el medio ambiente?

Durante casi un siglo, Rolex ha apoyado a muchos individuos y organizaciones que se preocupan por el medio ambiente y el planeta. Dicho compromiso incrementó con el lanzamiento de la Iniciativa Perpetual Planet en 2019, que —en un principio— se centró en personas que contribuyen a crear un mundo mejor, así como en organizaciones que datan de una larga historia de colaboración, como Mission Blue y National Geographic Society.

En la actualidad, el portafolio del proyecto continúa expandiéndose con más de 20 socios, incluidos Cristina Mittermeier y Paul Nicklen en su trabajo como fotógrafos de conservación; Coral Gardeners, que trasplanta corales resistentes a los arrecifes; las expediciones de Under The Pole, que amplía los límites de la exploración submarina; y Steve Boyes con el proyecto Great Spine of Africa, que explora las principales cuencas fluviales del continente.

Del mismo modo, se han plantado 23 millones de árboles, 43 especies en peligro de extinción y 30 ecosistemas esenciales, que ahora están protegidos, incluidos 57.600 km² de selva amazónica. Se han descubierto cientos de nuevas especies, se han realizado 18 expediciones desafiantes y se han desarrollado 48 innovadoras tecnologías para una variedad de aplicaciones.

Sylvia Earle, fundadora de Mission Blue, durante una expedición a un 'Hope Spot' en México. Foto: Kip Evans/Rolex

Millones de personas en todo el mundo se han beneficiado de los proyectos que han puesto en marcha los laureados durante los últimos 46 años. Además, Rolex ha implementado varias iniciativas para proteger el medio ambiente. Algunas de estas son: