PASE-U: ¿qué se sabe de los pagos por cheque para escolares?

El beneficio para escolares del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) comenzó a realizar el tercer pago en el mes de diciembre; sin embargo, aún quedan varios estudiantes que no reciben este apoyo económico. Conoce en esta nota qué se sabe sobre los pagos por cheque que debe dar IFARHU.

Los estudiantes podrán recibir los bonos que ofrece Ifarhu al obtener resultados académicos postivos en el boletín del tercer trimestre. Foto: Jazmin Ceras/ composición LR/ Ifarhu

¿Cuándo darán el pago por cheques del PASE-U?

Los pagos del PASE-U fueron entregados a estudiantes del noveno y duodécimo grado de planteles oficiales y escuelas particulares de Panamá que cobran a través de tarjeta social y cédula digital. Mientras que los que reciben por cheque aún no han obtenido el pago.

De acuerdo a Nery Yee, jefa del PASE-U, el desembolso por cheques aún se realizará a partir de enero del 2023.

“Todos los colegios no han subido la información de calificaciones y, por eso, no podemos hacer acreditación. Tenemos una logística en la que el personal de regional debe trasladarse a diferentes áreas y sería confuso pagar a una mitad y a otra no. Por eso, tenemos calendarios que se publicarán en la primera semana de enero. Los que cobran por esta modalidad deben esperar”, mencionó en una entrevista del canal estatal de Panamá.

¿Quiénes reciben el PASE-U en diciembre 2022?

El monto a entregar corresponde al tercer pago del año que otorga Ifarhu. En tanto, los primeros beneficiarios son: