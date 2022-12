¿Por qué los musulmanes no celebran la Navidad y qué dice su libro sagrado sobre Jesús?

La Navidad es una de las fechas más populares del mundo. Cada 25 de diciembre, millones de personas celebran el nacimiento de Jesucristo, una de las figuras principales de la Iglesia Católica. Sin embargo, hay un gran grupo que no festeja este día. Se trata de los musulmanes, creyentes y practicantes del islam, la segunda religión con más seguidores en el planeta (solo detrás del cristianismo).

¿Cómo perciben a Jesús el Islam y el Cristianismo?. Foto: composición LR/ La Nación

Si bien Jesucristo es considerado figura importante dentro del islam, la celebración de su nacimiento está prohibida. ¿Por qué? Para comprenderlo, el primer paso es conocer cómo ven a Jesús en esta religión tan popular en el medio oriente.

¿Qué dice el Corán sobre Jesús?

El libro sagrado del islam, el Corán, muestra a Jesús como un profeta más que llegó al mundo a predicar el mensaje de Alá. Isa (Jesús en árabe, el idioma que habla Mahoma) es denominado el ungido. Su historia tiene muchas similitudes con la religión católica, pero además marcadas diferencias.

La concepción de Jesús mantiene la naturaleza divina que propone el cristianismo. En el islam, fue también el ángel Gabriel el encargado de anunciarle a María su embarazo. En ambas religiones, María mantiene su virginidad y no hubo necesidad de un hombre para que Isa fuera concebido.

La diferencia que hay entre el islam y el cristianismo en torno a Jesús es su importancia. Los segundos, lo consideran el hijo de Dios. En cambio, el Corán coloca a Jesús como un profeta más ( el segundo más importante después de Mahoma).

¿Por qué los musulmanes no celebran la Navidad?

Una de las razones por las que los creyentes del islam no festejan cada 25 de diciembre es porque no consideran que esa sea la fecha de nacimiento de Jesús . De acuerdo a los musulmanes, no hay evidencia histórica ni testimonios que respalden dicha información.

Cuadro de 'Mahoma: El sermón de la taberna'. Foto: Público.

Además, en el Corán no se menciona ninguna fecha en específica para el nacimiento de Isa y solo se menciona que fue en el verano.

En segundo lugar, el islam no ordena celebrar los santos de los profetas. Ni siquiera festejan el nacimiento de Mahoma, quien es el fundador de la religión.

En conclusión, se puede decir que los musulmanes no celebran la Navidad, pero eso no quiere decir que no valoren su trascendencia dentro del islam.