¿Por qué hay tantos marroquíes con nacionalidad española y qué conflicto existe entre ambos países?

Las calles de Barcelona, y otras principales ciudades del país europeo, se llenaron de marroquíes que celebraban la victoria ante los españoles en Mundial de Fútbol 2022. En ese contexto, te contamos la compleja relación entre estos países.

El Marruecos vs. España ha dado lugar a un sinfín de debates en redes sociales, que hacen referencia a la relación entre la comunidad marroquí y los españoles. Según reporte de CNN, “los problemas de convivencia entre estos países están alimentados por los discursos xenófobos de la ultraderecha que han ganado terreno en España”.

Actualmente, viven cerca de 873.000 marroquíes, de un total de 47.4 millones de habitantes en España, según datos oficiales citados por la Encuesta de Población Activa.

Marroquíes celebrando en las principales ciudades de España. Foto: Antena 3

En ese contexto, un estudio publicado por el Centro Reina Sofía, señala que el grado de aceptación de los españoles jóvenes a los inmigrantes varía considerablemente en función a su origen.

Así, los marroquíes, junto a las de Rumania (asociadas a la etnia gitana), son las comunidades más rechazadas.

¿Cuáles son los conflictos entre Marruecos y España?

Una de las grandes tensiones entre estos países es debido a las grandes olas migratorias de marroquíes a territorio español.

Como se recuerda, en 2021 más de 5.000 inmigrantes irregulares marroquíes entraron en Ceuta, una de las dos ciudades ubicadas en África (la otra es Melilla), que colindan con Marruecos. Este espacio es el único punto de entrada terrestre a la Unión Europea desde este continente.

Un informe de la BBC recalca que los principales motivos por los que personas migran a territorio español son por razones económicas, conflictos armados y personas perseguidas que anhelan obtener el estatus de refugiado.

Inmigrantes marroquíes cruzan a nado y por tierra hacia el territorio de la Unión Europea en África. Foto: Infobae.

Por otro lado, la ocupación del Sáhara Occidental es uno de los ejes que marca gran parte de las relaciones entre España y Marruecos.

Sáhara Occidental fue una antigua colonia española hasta 1976, tras la ocupación por parte de Marruecos, que se anexionó el territorio en 1975 al considerarlo como propio. No obstante, el Frente Polisario reclama su independencia. Según la ONU, el Sáhara es uno de los 17 territorios que no han alcanzado su “plenitud de gobierno propio”.

La disputa por Sahara Occidental sigue siendo un tema sin solución. Foto: La Razón.

A finales de marzo de 2022, el conflicto del Sáhara Occidental volvió a ser noticia, tras revelarse que una carta del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al rey de Marruecos, Mohamed VI, en la que aseguraba que apoyaba una autonomía dentro de Marruecos para el Sáhara Occidental.

Marruecos vs. España: xenofobia fuera de las canchas

En el contexto mundialista, Achraf Hakimi, la estrella del conjunto africano, de padres marroquíes que migraron a España, le dio una victoria histórica al país al que eligió representar.

Así también, recordó cuando sufrió de xenofobia en el territorio español: “Incluso con un pasaporte español no importaba. Veían un nombre árabe, una cara marroquí. Quieran o no, tienen actitudes racistas, incluso sin darse cuenta. Lo noté y sigo notando. Me podría estar yendo del Bernabéu, en un auto lindo, con una gorra o saliendo a cenar con amigos... Y la Policía te para. Creen que estamos robando coches”, recordó en diálogo con El Mundo en 2019.