Harry Styles en Lima: ¿cuál fue la primera banda del cantante y qué diferencias tenía con One Direction?

El famoso cantante Harry Styles llega a Perú por primera vez para dar un concierto que ya registra ‘sold out’. El compositor de “As it was” se hizo conocido luego de participar en el programa “The X Factor UK”.

Si bien no continuó como solista en el show, junto con otros concursantes formó lo que sería un fenómeno musical llamado One Direction. Sin embargo, esta no fue la primera banda de Harry Styles.

¿Cuál fue la primera banda de Harry Styles?

El británico de 28 años de edad ha sentido afición hacia el canto desde pequeño. Es así que desde el colegio ya conformaba su propia banda, en la cual cumplía el rol de cantante. La agrupación llevaba el nombre de White Skimo y, para sorpresa de muchos, continúan tocando en la actualidad.

Will Sweeny es el encargado de dar voz a los temas, mientras que Roy Bennet, Alex Lewis y Brad Nevison se encargan de los instrumentos.

¿White Skimo y Harry Styles continúan en contacto?

No, hace un par de meses, Will Sweeny aseguró que perdieron contacto con Harry Styles en 2012, cuando su carrera musical ya se encontraba en ascenso.

“Es una pena. Con que Harry dijera alguna vez ‘escuchad a mi viejo grupo’ nos daría muchas visualizaciones en las plataformas y millones de personas se enterarían de que existimos. De hecho, se lo hemos pedido. Hablé con él hace un año, pero ya no nos vemos y es una lástima”, reveló quien en algún momento compartió escenario con Styles.

White Eskimo fue la primera banda de Harry Styles. Foto: difusión

¿En qué se diferencia White Eskimo y One Direction?

La diferencia más notoria es el género musical al que se dedican. Mientras que las canciones de One Direction se encuentran dentro del género de pop, White Eskimo es descrito como una mezcla entre el sonido pop puro, con unas gotas de bandas como Foo Fighters, algo de Green Day y con momentos violentos al estilo de Blink 182.