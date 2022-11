Matrimonios forzados: los 5 países donde es legal que las niñas sean obligadas a ser esposas

Más de 650 millones de niñas y mujeres se casaron durante su infancia entre el 2010 y 2020, según informe de UNICEF. Además, en Asia Meridional y África Occidental existe una tasa de prevalencia de las niñas obligadas a ser esposas. ¿En qué países están las mayores cifras de niñas obligadas a casarse?

En 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) calificó a los matrimonios y uniones infantiles forzados como una expresión sistemática de violencia contra las mujeres. Según el informe “Towards Ending Child Marriage: Global trends and profiles of progress”, publicado en 2021 por UNICEF, en los últimos 10 años estas uniones se habían reducido un 15% en el mundo, pero la pandemia supuso un retroceso en la disminución de las cifras.

Jóvenes esposas de un pueblo al oeste de Yemen que nunca han asistido a la escuela. Foto: National Geographic.

¿Cuáles son los 5 países en los que hay altas tasas de niñas obligadas a ser esposas?

1. Níger

Es el país con la mayor tasa de matrimonio infantil forzado del mundo. Además, una de cada tres niñas se casa antes de cumplir los 15 años y el 75% de las mujeres entre los 20 y los 24 años lo hace antes de los 18.

Barira Mamoudou, una joven de 18 años del sudeste de Níger, fue víctima de un matrimonio forzado. “Tenía 14 años y estaba en la clase CM2 cuando un día, después de clase, mi padre me dijo que había encontrado un hombre que se quería casar conmigo”, relata a UNICEF.

“Los matrimonios infantiles son todavía una norma en muchas comunidades, por motivos vinculados a la pobreza, cultura y falta de acceso a la educación”, señala Maimouna Abdou, director regional del Sistema Gubernamental de UNICEF.

2. Bangladesh

En este país, la mitad de las niñas se casan antes de los 15 años y el 60% son madres antes de los 19, según Unicef. Entre 2015 y 2015, el 75% de las mujeres casadas fueron menores de 18 años.

Además, con 4 382 000 matrimonios infantiles forzados, Bangladesh es el segundo país del mundo con una mayor tasa de niñas a las que se les interrumpe la infancia.

3. Mauritania

En este país, las niñas no tienen derecho a elegir. Ejemplo de ello es el caso de Meimouna, quien relata a UNICEF lo siguiente: “Mi madre me dijo un día que mi padre concedió mi mano en matrimonio cuando todavía estaba siendo amamantada. Entiendo lo que está pasando, pero no estoy de acuerdo con ello”.

Bajo la legislación de Mauritania, la edad legal mínima para casarse son los 18 años. Las mujeres no pueden casarse sin el consentimiento y la presencia de un guardián, que debe ser hombre y musulmán. El silencio de una mujer se puede tomar como consentimiento.

4. Indonesia

Indonesia es el séptimo país donde más niñas se casan antes de los 18 años, según UNICEF. Desde septiembre de 2019, los niños y niñas pueden casarse, con consentimiento paternal, a los 19. Cabe resaltar que, antes de este cambio, la edad mínima era a los 16 años.

Hasta 2021, Indonesia permitía que se casaran niñas de 16 años o más jóvenes, si sus padres lo solicitaban. Foto: Reuters

5. Líbano

En esta nación no existe una edad legal mínima para el matrimonio ni tampoco se dispone de ningún código civil que regule los matrimonios. De acuerdo a UNICEF, una de cada 100 niñas en ese país se casa antes de los 15 años.

Rahaf, una niña refugiada siria, fue forzada a casarse a los 13 años en Líbano. Tras dejar la escuela, se quedó embarazada. Su esposo la abandonó y se llevó a su hijo con él. El caso de Rahaf refleja la realidad de muchas niñas en Líbano, según informe de UNICEF.

"El número de matrimonios de menores ha aumentado entre un 30% y un 35% durante la pandemia”, estima en Beirut Ziad Abou Hoch, presidente de la ONG Urda Spain. Foto: UNICEF

¿Qué país de América Latina tiene una tasa alta de niñas sometidas a uniones tempranas?

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia alertó que dos de cada 100 niñas menores de 14 años en Colombia tienen o tuvieron un matrimonio infantil forzado, según informe que recoge cifras del 2010 a 2020.

“El matrimonio infantil niega el derecho de las niñas de elegir con quién y cuándo quieren casarse”, resalta informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).