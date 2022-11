“Aserejé”: ¿cuál es la historia detrás de la polémica canción de Las Ketchup?

En el año 2002, el grupo femenino español Las Ketchup, compuesto por las hermanas Lucía, Lola y Pilar Muñoz, lanzó el tema musical “Aserejé” y se convirtió en un éxito mundial. Fue número 1 en más de 24 países y vendió en todo el mundo alrededor de ocho millones de copias.

“Aserejé” tuvo todo para conquistar a millones de personas: un ritmo pegadizo y una coreografía divertida y sencilla. Pero su letra, a pesar de que fue grabada en español, en portugués y en ‘espanglish’, fue extraña para muchos y generó dudas sobre su significado, al punto de que la consideraron parte de un ritual satánico. ¿Cuál es la verdadera historia de esta canción? Aquí te lo contamos.

¿Qué significa la letra de “Aserejé”?

La letra de “Aserejé” fue resultado de una práctica bastante común en producciones musicales. Se usó de inspiración una canción de hip hop en inglés, por lo que su letra no tiene un significado complejo o profundo.

En la canción se escucha que, durante una noche de fiesta, la canción favorita de Diego comienza a sonar y él “la baila, y la goza y la canta”. Esto tiene relación con una parte del tema musical estadounidense.

¿Cómo se llama la canción original de “Aserejé” en inglés?

De acuerdo a Manuel Ruiz Queco, compositor y productor de la canción en cuestión, se usó la primera estrofa de la canción “Rapper’s delight” del trío de hip hop The Sugarhill Gang para el estribillo de “Aserejé”.

“I said a hip hop hippie to the hippie the hip, hip a hop, and you don’t stop, a rock it out. Bubba to the bang bang boogie, boobie to the boogie to the rhythm of the boogie the beat”, se escucha en la canción de hip hop. Cuando uno intenta cantarla, suena muy similar al coro del tema “Aserejé”.

¿Por qué “Aserejé” fue considerada diabólica?

De acuerdo al periódico La Crónica de Hoy de México, del 22 de octubre del 2002, en Honduras, los colegios e institutos religiosos recomendaron no escuchar las canciones de Las Ketchup debido a que se creía que el título de la canción “Aserejé” invitaba a ser hereje. El periódico citó como fuente al diario El Tiempo de Honduras, en el que se especificó que algunos religiosos interpretaron el tema de este modo:

Aserejé (a ser hereje).

Diego (el diablo).

Traje agua marina (azul, el color favorito de Satanás).

Donde no cabe un alma (el infierno).