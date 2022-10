¿Qué es un ‘coyote’ y por qué nunca deberías confiar en uno para llegar a Estados Unidos?

Muchos migrantes, en su intento por llegar a los Estados Unidos, hacen uso de los famosos ‘coyotes’. Estos sujetos no llevan el nombre de dicho animal en vano: buscan aprovecharse de la nobleza de la gente a cambio de ayudarlos a cruzar la frontera. Sin embargo, el sueño por tener una mejor calidad de vida muchas veces obliga a las personas a tomar medidas desesperadas.

Migrantes tratando de cruzar el Río Bravo para luego llegar a los Estados Unidos. Foto: Presidencia de Venezuela

¿Qué es un ‘coyote’?

Un ‘coyote’ o ‘pollero’ es un individuo que ayuda a los migrantes a cruzar la frontera de un país de forma ilegal. Ellos cobran una fuerte cantidad de dinero a cambio de transportar a sus clientes hacia su destino.

Estos son contactados por los migrantes que no pueden trasladarse por cuenta propia. Piden un pago por adelantado y se ofrecen a llevarlos en un vehículo hasta EE. UU. mediante una ruta ‘secreta’.

La Policía de Guatemala detuvo al vehículo de un presunto 'coyote' que transportaba a varios migrantes que intentan acceder al país. Foto: Gobierno de Guatemala

El problema es que los estos sujetos no garantizan que llegues a tu destino. Los controles migratorios cada vez son más rígidos con los extranjeros indocumentados. Y prueba de ello es la ley del Título 42 en Estados Unidos, que permite l a expulsión inmediata de los foráneos que intenten ingresar al país liderado por Joe Biden , con el fin de detener la propagación de la COVID-19 en el territorio nacional.

Aun así, el precio que ofrecen los ‘coyotes’ no baja de los 10.000 dólares y todo depende de la cantidad de personas que quieras transportar. El costo varía si es que es una familia, una pareja, un matrimonio, etc.

En Texas, un hombre que trasladaba a 76 personas en la parte trasera de camión fue detenido por las fuerzas del orden. Foto: Departamento de Seguridad Pública de Texas

¿Por qué nunca deberías de confiar en un ‘coyote’?

Los ‘coyotes’ en verdad son unos criminales que se hacen pasar por buenos samaritanos. Muchos de ellos están ligados con redes de tráfico de personas .

Cobran carísimo, por adelantado y abandonan a sus víctimas en medio de la nada. Los encierran en camiones o lugares hacinados para luego quedarse con todo su dinero.

Y no tienen escrúpulos. Muchos de ellos también trabajan con menores de edad e, inclusive, bebés.

"No le pague a un coyote" fue la campaña que inició hace poco el Gobierno de los Estados Unidos para evitar que los migrantes usen los servicios de estos criminales. Foto: CBP

“Yo no me considero un ‘coyote’, me considero un facilitador de oportunidades”, era lo que respondía uno de estos individuos en entrevista con el periodista mexicano Jorge Ramos.

Hay pocas excepciones en el peligroso mundo de los ‘coyotes’. Pese a eso, es muy difícil conseguir a uno que sea de fiar. Por ello, muchos usuarios prefieren pasarse los contactos por el ‘boca a boca’.

Las denuncias en contra de los 'coyotes' son pan de cada día. Foto: David Nostas/Facebook

“Hay gente que abusa de esto, hay gente que abandona a otras personas. Hay gente que mata a otras personas por tratar de transportarlas. Hay ‘coyotes’, ‘polleros’, que meten a gente en camiones y los hacen viajar con cerdos, vacas, en tráileres, en cajuelas de vehículos. Eso no se vale. Nos están pagando una plata y esa plata representa el futuro de alguien en un país. Entonces a veces pienso que la gente solo quiere lucrar”, reclamó un de estos ‘polleros’ que prefirió mantener su nombre en el anonimato.