¿Cómo eran las fiestas de Queen y por qué la de Nueva Orleans fue la más polémica?

La banda británica Queen, famosa por éxitos como “Bohemian rhapsody”, “Somebody to love” y “We are the champions”, logró permanecer en el tiempo no solo por revolucionar la música, sino también por el encanto y desenfado de Freddie Mercury, quien fue protagonista de las más extravagantes y sorprendentes fiestas del grupo, llevadas a cabo luego de los conciertos.

Esta tradición pasó luego a las fiestas de cumpleaños de Mercury, de las que se destaca la celebración de su natalicio número 39, el evento más conocido por llevar una temática de blanco y negro, y numerosos invitados.

Lo cierto es que solo en ciertos festejos pudieron ingresar cámaras de la prensa. Por ello, es usual encontrar mitos y leyendas sobre las noches de libertinaje y locura del vocalista.

La banda está compuesta por Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon. Foto: Télam

¿Cuál es la fiesta más polémica de la banda Queen?

Con motivo del lanzamiento del álbum “Jazz”, séptimo disco de la banda, el 31 de octubre de 1978, Queen organizó una fiesta en el hotel Fairmont de la ciudad de Nueva Orleans.

En la particular celebración de Halloween, estrellas del rock, del cine, periodistas y amigos desfilaron. “Teníamos una especie de conexión especial con Nueva Orleans y vinieron muchos de nuestros amigos... ¡de todos los sexos!”, sostuvo Brian May, integrante del grupo.

¿Qué excentricidades tuvo la famosa fiesta de Nueva Orleans?

Más allá de contar con la participación de una banda de ciudad, la fiesta estuvo llena de excesos que logró quedarse en la memoria de los integrantes de Queen. “Fue una fiesta muy, muy exagerada”, señaló May.

El “evento” tuvo toda clase de personajes excéntricos, gran cantidad de alcohol y cocaína, y personas con enanismo que servían fiambres sobre sus cuerpos. “Encima tenían todo tipo de embutidos, hígado picado y cosas así. No podías verlo. Así, cuando la gente se acercaba a coger la carne, el hombre se movía”, relató el músico.

Las fiestas organizadas por Queen eran memorables por sus excentricidades. Foto: Los 40

¿Qué fue lo más popular de esa noche?

Más allá de los camareros desnudos que ofrecían ostras y caviar, strippers, magos, y encantadores de serpientes, lo más ‘pedido’ de la noche fue el servicio de sexo oral en los baños.

De acuerdo a Freddie Mercury, este servicio estuvo acorde al hecho de que Queen era la banda más grande del mundo. “¿La mayoría de los hoteles ofrecen servicios de habitaciones a los huéspedes? Ok, esta noche, Fairmont les ofrece servicio de labios”, resaltó.

¿Cómo se saben estos datos?

De hecho, solo los invitados de esas noches podrían contar qué vivieron. Sin embargo, se cuentan con algunas fotografías de esas icónicas celebraciones.

Además, algunos de los detalles de las fiestas fueron revelados en “Queen: the parties”, segmento publicado en el mismo canal de YouTube de la banda.

¿Cuál es la nueva canción de Queen con Freddie Mercury?

“Face It alone”, canción grabada en 1989, durante las sesiones del disco The Miracle, fue lanzada recientemente.

“Es maravillosa, un verdadero descubrimiento, una pieza muy pasional”, afirmó Roger Taylor, integrante de la banda.

Cabe resaltar que la canción, uno de los seis temas inéditos que la banda ha preparado para la próxima reedición de “The Miracle”, fue realizada cuando Mercury padecía las consecuencias del sida, de allí su profundo significado.