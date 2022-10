Datos lr 04 OCT 2022 | 10:12 h

uDocz levanta inversión de US$2 millones para ayudar a los estudiantes universitarios con sus estudios.

Al día de hoy la plataforma cuenta con más de 1.8 millones de estudiantes en todo Latinoamérica. La edtech creció 20 veces entre el 2020 y 2022.

Group of students studying outdoor in park near school, college or university