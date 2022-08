¿Cuál es la sangrienta historia detrás de los colores de los postes de barberías?

Durante los últimos años se ha visto un incremento significativo de barberías en el Perú. En ese contexto, gracias a la influencia del fútbol, muchos jóvenes buscan tener cortes similares a los que tienen los jugadores.

Si has pasado por alguna de estos establecimientos, seguro te has dado cuenta de que la mayoría tiene en la entrada un adorno con los colores azul, rojo y blanco. Los tonos que componen este artículo decorativo no han sido elegidos al azar, ya que tienen toda una historia y significado detrás que comienza en la época medieval.

Estos son los diferentes diseños de postes de barbería que existen. Foto: captura de Youtube

¿Cuál es la historia detrás de los postes de barbería?

La profesión de barbero inició en la época medieval, especialmente durante la guerra, y es que no solo se dedicaban a realizar cortes de cabello o de barba, sino también curaciones, extracciones dentales y cirugías menores.

A diferencia de ahora, que se encuentran ubicados en locales, los ‘barberos cirujanos’ se movían en caravanas y colocaban un poste con vendas blancas y otras rojas por la sangre seca de sus clientes. Estos postes con vendas servían para que las personas identificaran su salón de belleza/consultorio médico.

Ambroise Paré fue un barbero francés que estableció las bases de la cirugía moderna. Foto: BBC

¿Qué significan los colores de los postes de barberías?

Las vendas blancas se usaban con el fin de hacer los torniquetes que servían para la extracción de sangre, mientras que las rojas eran las usadas y manchadas de fluido sanguíneo, por lo que eran puestas al sol para que sequen y puedan ser reutilizadas.

En cuanto al color azul, se asoció rápidamente al color de las venas. Sin embargo, existe una historia alternativa que indica que se eligió para poder formar la bandera de los Estados Unidos.

Así luce actualmente un poste de barbería. Foto: La República

¿Qué hay que hacer para ser barbero?

Las barberías están relacionadas con la peluquería, estilo y moda, por lo que si se desea ejercer en este rubro, primero se deberán tomar cursos de peluquería.