¿Te sientes solo en tu cumpleaños? Japón ofrece un servicio legal para alquilar amigos

Japón cuenta con servicios muy particulares que, sorprendentemente, no causan mayor extrañeza en varias personas una vez que se aclara cuál es su país de origen. El reciente caso de Shoji Morimoto trascendió internacionalmente como el de alguien que se gana la vida “haciendo nada”, en el que la gente alquila su compañía para actividades diversas. Sin embargo, la realidad es que este es como una especie de ‘versión casera’ del curioso alquiler de amigos y familiares de la compañía Family Romance.

Sí, no es una broma. Llámese practicidad, respuesta ante el fenómeno de ser socially awkward o simplemente un ejemplo de ser visionario, lo concreto es que Japón se aproximó mejor que nadie a la frase que dice que “el dinero compra todo”. El servicio de Family Romance para alquilar amigos y familiares es realmente amplio, y está preparado para cubrir hasta las necesidades más impensadas.

El sitio web oficial de Family Romance ofrece información muy detallada sobre su servicio de alquiler de amigos y familiares. Foto: Family Romance

Alquiler de amigos por ‘poderío social’

Uno de los servicios más llamativos es el llamado Real Appeal, el cual te permite alquilar amigos pero, específicamente, con el propósito de tomarte fotos con ellos y subirlas a redes sociales. “Es utilizado para publicar selfies en redes que son tendencia en LINE. Puedes emplearlo libremente para tu cumpleaños, junta de chicas, etc. ¡Consigamos un montón de likes!”, dice Family Romance.

El testimonio de un cliente que alquiló a 10 amigos para celebrar su cumpleaños en un hotel famoso es de aquellos que expresan mejor el carácter insólito de este servicio en particular. “Tomamos algunos tragos en el bar (del hotel) con una vista bella del cielo nocturno. Luego de esto, fuimos a mi habitación a tomar más, me regalaron una gran torta y tomé varios selfies. LOL”, se lee en la publicación.

No obstante, esto no funciona solamente para personas que se sienten solas. Entre los ejemplos del sitio web destaca que el servicio puede servir para subir fotos y que la gente piense que eres social y se interesen en ti, o para no mostrarle a tu ex que estás despechado al pasarla bien.

El servicio Real Appeal de Family Romance permite a las personas aparentar situaciones en redes sociales. Foto: Family Romance

Diferentes tipos de amigos

Además del particular Real Appeal, existen otras variantes en la categoría de alquiler de amigos. Los precios y características del staff que Family Romance envía a cada cliente dependen de las preferencias de quien solicita el servicio. El propio sitio web de la compañía detalla situaciones hipotéticas en las que un amigo de alquiler podría servirte.

Un par de ejemplos que resaltan lo graciosamente específico que resultan las sugerencias de Family Romance son: “amo Disneylandia, pero siempre me siento solo, quiero ir, pero con un amigo que me dé recomendaciones” y “quiero ir al karaoke, pero con alguien que sepa cantar bien”.

Existe la posibilidad de alquilar un amigo que te ayude a destacar en una junta o que sirva para animarla. Puedes solicitar también a alguien que te acompañe a ver una película, al karaoke o a comprar. Como se puede notar, los beneficios del servicio apuntan a cosas como mantener alguna apariencia o simplemente tener compañía momentánea.

¿Cómo alquilar un amigo y cuánto cuesta?

Family Romance es una empresa con buena reputación nacional e internacional, y es bien específica en los detalles para cada uno de sus servicios. En esa línea, su sitio web indica de qué maneras puedes ‘personalizar’ al amigo que buscas para el propósito que necesites:

Especificar libremente la edad que deseas que tenga el amigo

Especificar las características físicas y apariencia de la persona

Especificar el rol, personalidad y atmósfera que transmitirá el miembro del staff.

En cuanto a los costos, se calcula en 12.000 yenes (aproximadamente S/ 338) por tres horas, y la personalización de edad, sexo, ropa y apariencia física es gratuita. Los gastos de transporte serán relativos a cada caso en específico.

Para el servicio Real Appeal, las cuotas son de 8.000 yenes (S/ 225) por dos horas, y el precio aumenta a 10.000 yenes (S/ 281) si entre los amigos de alquiler se encuentra al menos una persona del sexo opuesto.

Alquilar familiares y más

El catálogo de Family Romance es más amplio de lo que uno podría pensar y va más allá de simplemente alquilar amigos o un miembro de la familia. Entre los que destacan en su página principal está el solicitar a alguien para asistir a un matrimonio, traer un mayordomo a casa, llenar audiencias en eventos y ¡un agente que te dé sermones por si necesitas reflexionar tras un fracaso!