Virgin Mobile: ¿qué pasó con la empresa británica que fracasó con su modelo de negocio en Perú?

Virgin Mobile tuvo debut y despedida en el mercado peruano, pues solo duró 13 meses. El operador móvil virtual, conocido por sus siglas OMV, de la propiedad del británico Richard Branson, anunció su ingreso al país en julio de 2016. A pesar de apostar por el servicio prepago, pero con beneficios postpago, la compañía tuvo que retirarse de territorio nacional.

La organización se instaló en Perú con la idea de crear nuevos productos para el público joven mediante sus rock centers o quioscos de ventas. Además, su primera meta era alcanzar el 2% del mercado; es decir, captar a 500.000 líneas. A continuación, te contamos qué pasó con la empresa que vendió sus acciones a Inkacel.

¿Virgin Mobile fue el primer OMV en Perú?

El ingreso de Virgin Mobile al Perú lo convirtió en el quinto operador del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Asimismo, mostraron su oferta comercial con planes promocionales, los cuales no fueron exitosos.

Steve Logue, CEO de Virgin Mobile. Foto: Peru Smart

Lo novedoso de esta compañía británica fue que era el primer operador móvil virtual en el mercado nacional; es decir, no contaba con una infraestructura de red y para funcionar necesitaban colaborar con otras empresas que sí la tenían, los llamados operadores móviles con red u OMR. Por ende, Movistar fue la empresa que les alquiló su red.

“Nuestro pedido es que queremos recibir los mismos cargos que paga Bitel o Entel. Nosotros pagamos los mismos cargos que Movistar, solo porque alquilamos su red; somos castigados por esa alianza. Pero somos otro modelo de negocio; por un lado alquilamos su red y, por el otro, competimos. De hecho, somos más competidores que socios”, señaló Steve Logue, CEO de Virgin Mobile Perú, en entrevista con Gestión.

Razones por las que Virgin Mobile abandonó el Perú

La compañía se había propuesto una ambiciosa meta en la ciudad de Lima, y después de unos meses decidió abrir puntos de venta en Arequipa. Sin embargo, no pudieron avanzar más, ya que el Estado obligó a utilizar el sistema de verificación biométrica o lector de huella digital para verificar si los datos de las personas que adquirían un chip eran verdaderos, en una lucha contra el crimen organizado y para evitar las llamadas de extorsión.

Además, se les sumó los cargos de interconexión, ya que estos no estaban previstos en su proyección. Así, comenzaron a alejarse del país y solo pudieron llegar a 100.000 usuarios de los 500.000 que tenían planeados desde su ingreso.

Publicidad de Virgin Mobile acusada de ser machista

En uno de los artículos publicados por el portal La Mula, se citaba a los afiches de Virgin Mobile que eran entregados al público joven en Lima. Así, figuraban frases como: “Tu saldo es como tu flaca, es tuyo e intocable si se te regala”.

Ante ello, Steve Logue dio su descargo y aseguró que así es como la organización trabaja y no pueden cambiar. “Es ridículo que se diga que la empresa discrimina a la mujer. Si herimos susceptibilidades, lo lamento, pero así somos. No puedo cambiar un estilo por el que se nos conoce en todo el mundo desde que comenzamos. No podemos cambiar nuestro ADN”, señaló en entrevista a El Comercio.

Virgin Mobile se despide de sus usuarios peruanos

Mediante sus redes sociales, Virgin Mobile Perú compartió un mensaje dirigido a sus usuarios en el que informaban que las acciones de su empresa pasarían a manos de Inkacel, filial de la española InfoPyme, operador a nivel mundial de teléfonos públicos.