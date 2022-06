Ricardo Gareca: ¿cuánto ganaba como técnico de la selección peruana?

La continuidad de Ricardo Gareca al frente de la selección peruana no está clara. En este momento el ‘Tigre’ se encuentra en Argentina dándose un respiro luego del golpe que significó la eliminación en el repechaje a manos de Australia. Sin embargo, su decepción no sería el único factor que complicaría su renovación, pues en los últimos días surgió la información de que la FPF no tiene dinero para seguir pagando su contrato y le ofrecería una reducción de sueldo.

Lo cierto es que el salario del argentino no era nada fácil de costear, de hecho, es el segundo técnico mejor pagado de Sudamérica, solo detrás de Tité, entrenador de Brasil. Además, la Federación vio disminuidos sus ingresos en el último tiempo por culpa de la pandemia y el hecho de jugar varios partidos a puertas cerradas o con aforo limitado. Todo ello sumado a que se dejarán de percibir los millones de dólares que reparte la FIFA a los países clasificados a Qatar 2022.

¿Cuánto era el sueldo de Ricardo Gareca?

Según un informe del portal internacional Goal, el salario del ‘Tigre’ era de 3 700 000 dólares anuales, cifra que supera los 14 millones de soles peruanos. Recordemos que Gareca mejoró su contrato con la FPF luego de la participación de la ‘bicolor’ en Rusia 2018, debido a la hazaña de devolver a Perú a una Copa del Mundo tras largos 36 años.

¿Qué equipos se interesaron en Ricardo Gareca?

Si bien esta exorbitante suma puede complicar su permanencia al frente de la Bicolor, también podría acercarla, ya que son pocos los clubes o selecciones del mundo que pueden asumir este sueldo. De hecho, por el momento, solo Egipto y Qatar mostraron un interés real en las últimas semanas, aunque en Argentina también se habla de la posibilidad de que vaya a Boca Juniors.

Ricardo Gareca no dijo que se quedaba en la selección peruana si Pedro Castillo renunciaba

Ricardo Gareca culminó su contrato como entrenador de la selección peruana el mismo día en que la Blanquirroja quedó fuera del Mundial Qatar 2022 tras perder el partido con Australia.

En ese escenario, publicaciones en Facebook comparten una gráfica en la que se atribuye una frase al llamado ‘Tigre’. “Si se va Castillo, me quedo. Vamos, peruanos”, se lee en la imagen, que lleva una fotografía del argentino.

Estos post, que circulan desde el 19 de junio, superan las 500 interacciones en la red social. “Gareca nos indica las últimas condiciones para continuar con la selección”, comentó un cibernauta. “Hasta Gareca pide que Castillo renuncie”, escribió otro. Sin embargo, se trata de una información falsa. En nuestra nota de verificador conoce más detalle.