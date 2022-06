¿Qué canciones tocaron Shakira y Jennifer López en el Super Bowl?

Jennifer López y Shakira protagonizaron uno de los shows de medio tiempo más sonados de los últimos años en el Super Bowl 2020. Sin embargo, la cantante estadounidense dio un bombazo esta semana al decir que le pareció una “idea pésima” juntarse con la colombiana en dicha oportunidad.

La ‘Diva del Bronx’ estrenó el tráiler de su documental “Halftime”, cinta que narra todo el proceso de este dúo, el cual fue todo un éxito, ya que ambas fueron ovacionadas por el show ofrecido. En una parte de este largometraje, la misma ‘J Lo’ expresó su molestia por cantar al lado de la barranquillera.

Shakira y Jennifer Lopez pusieron el toque latino en uno de los shows más vistos a nivel mundial. Foto: composición de AFP

La actuación de las famosas artistas duró 14 minutos y se realizó en el Hard Rock Stadium, ubicado en la ciudad de Miami, Florida. Aquel domingo 2 de febrero de hace dos años, Kansas City Chiefs se impuso a San Francisco 49ers y se consagró campeón de la NFL. Demi Lovato fue la encargada de entonar el himno de Estados Unidos.

Esta presentación fue anunciada por las dos intérpretes con poco más de cuatro meses de anticipación y, por primera vez desde el 2004, más de un artista o banda salieron al escenario. Cabe mencionar que hubo colaboraciones especiales: J Balvin, Bad Bunny y Emme Muñiz .

La primera en aparecer fue Shakira y empezó el concierto con la canción “She wolf”, luego entonó “Empire”, seguido por varios clásicos como“Ojos así” y “Whenever, wherever. Para la siguiente composición apareció Bad Bunny y colaboraron en “I like it” y “Chantaje”. Cerró con “Hips don’t lie”.

Shakira y Jennifer López: presentación completa

Por su parte, Jennifer López cantó sus mejores éxitos y su primer sencillo fue “Jenny from the block”, luego vinieron algunos himnos como “Ain’t it funny”, “Get right” y “Waiting for tonight”. No podía faltar su cuota de ritmo reguetón y para eso apareció J Balvin, con quien interpretó “Qué calor” y “Mi gente”. Para el final presentó “On the floor”.