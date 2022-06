¿Qué dijo Yonhy Lescano sobre el audio golpista de María del Carmen Alva?

El vocero de Acción Popular, Yonhy Lescano, se manifestó sobre el audio golpista de María del Carmen Alva y refirió que sus intereses difieren totalmente de la ideología del partido. Esto en consecuencia de la voluntad de la presidenta del Congreso y demás parlamentarios de retirar del cargo al presidente Pedro Castillo.

“ A mí me da vergüenza ajena escuchar esos audios. No tienen práctica política . Están renunciando a los principios, a la ideología del partido”, expresó Lescano. Sin embargo, también recalcó que lo rechazan con total contundencia porque Acción Popular no está conspirando ni confabulando en destituir al presidente de la República.

Asimismo, señaló que los miembros de su partido se han aliado con el de Keiko Fujimori y de otros grupos de derecha para “confabularse” pese a haber luchado anteriormente contra la corrupción de ellos mismos. Por ello, concluyó en calificarlos como “mafias organizadas” .

“Hay correligionarios que se han desviado pegados al fujimorismo y a otras fuerzas de derecha que tienen mafias organizadas y que se juntas en marchas. Eso Acción Popular nunca lo ha hecho”, agregó. El excandidato presidencial acotó que los antecedentes de su partido siempre tuvieron una “posición democrática”.

Lescano: “No estoy de acuerdo con la conducta, con la soberbia”

Por otro lado, Yohny Lescano criticó la conducta de la presidenta del Congreso aduciendo que existe soberbia en sus decisiones. “Yo no estoy de acuerdo con la conducta, con la soberbia, con las prácticas democráticas de la señora Alva” , refirió.

Bajo esa misma línea, también resaltó que María del Carmen Alva, como los demás parlamentarios que representan a Acción Popular, están haciendo mal uso del esfuerzo que él y el partido les otorgó para que ingresen al Congreso.