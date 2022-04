¿Quién es Halle Bailey, la nueva Sirenita?

The Walt Disney Company presentó su cronograma de estrenos para el 2023 durante la CinemaCon y entre sus películas más esperadas se encuentra el remake de “La sirenita”, el cual es protagonizado por Halle Bailey, una joven estrella en ascenso que acaparó las cámaras luego de que se diera a conocer que interpretaría a Ariel.

Aunque la decisión de Disney generó mucha polémica por la elección de Bailey, lo cierto es que la cantante y actriz, de 22 años, ya forjó sus primeros pasos en Hollywood a temprana edad, por lo que no era de extrañarse que los productores de la compañía del ratón la hayan elegido para encarnar a una de las princesas más icónicas del mundo.

Halle Bailey y sus inicios

La joven actriz nació en Mableton, Georgia (EE. UU.) y desde que era niña interpretó papeles menores en películas. Luego se mudó a Los Ángeles y junto a su hermana Chloe Bailey abrieron su canal de Youtube a la edad de 11 años, con una versión de “Best Thing I Never Had” de Beyoncé. De esta forma, ambas se ganaron un espacio en internet y se hicieron conocidas.

La joven forma parte de la disquera de Beyoncé. Foto: Foto: Instagram/@hallebailey

Su carrera musical

Aunque Bailey era medianamente popular en redes sociales, en 2008, su camino al estrellato comenzó cuando ganó el concurso Next Big Thing de Radio Disney, junto con su hermana, Chloe. Después, en 2012, apareció en Disney “Let it shine”. No obstante, no fue hasta que la famosa cantante Beyoncé las descubrió por su cover de “Pretty Hurts” que decidió convertirse en su mentora y entrenarlas. Poco después firmaron con su sello discográfico y acompañaron a la diva de gira en 2016.

Hoy en día es integrante del dúo musical Chloe x Halle, el cual conforma junto a su hermana y con el que han sido nominadas a los Premios Grammy en 2018 por mejor artista nuevo y mejor álbum urbano contemporáneo. En 2020 volvieron a ser nominadas por mejor álbum de R&B progresivo, mejor canción de R&B y mejor interpretación de R&B tradicional.

Elegida por Disney

En 2019 se dio a conocer que Bailey sería la actriz que encarnaría a Ariel, una de las princesas Disney más queridas por adultos y niños. Aunque muchos criticaron la decisión de la gigante del entretenimiento porque consideraban que la joven no tenía una apariencia similar a la sirena, el director de la película, Rob Marshall, la defendió, y en diálogo con Variety, aclaró por qué la eligieron: “Halle posee la rara combinación de espíritu, corazón, juventud e inocencia, además de una voz gloriosa, que son cualidades intrínsecas y necesarias para interpretar a este personaje icónico”, comentó.

Halle Bailey compartió foto con su traje de La sirenita. Foto: Instagram/@hallebailey

Por su parte, la actriz, siempre se mostró agradecida porque Disney la escogió para el papel, pues gracias a su participación, cree que la comunidad afroamericana se podrá sentir representada con ella.

“Pero (estoy) tan agradecida de haber podido reinventar a Ariel y mostrarles a otros jóvenes y hermosos niños negros y morenos que ‘oye, tú también puedes ser esto’. Eres mágico y mítico, y todas las cosas maravillosas en el medio también”, declaró para Talks with Mama Tina.

Halle Bailey se convertirá en uno de los rostros más prometedores de la industria del entretenimiento, por lo que se espera que su participación en “La sirenita” sea todo un éxito y derribe estereotipos.