¿Cómo identificar una relación violenta? Las agresiones no solo son físicas

De acuerdo a las estadísticas, las mujeres son las principales víctimas en las relaciones violentas; sin embargo, y aunque sean menos, también existen casos en los que hay violencia mutua. Además, las relaciones abusivas no se dan exclusivamente en parejas heterosexuales, sino también dentro de vínculos de personas LGTBIQ+.

“Todo parecía una relación perfecta, hasta que me prohibió tener amigos en la escuela. Revisaba mis llamadas, mis mensajes controlaba, decía que lo hacía porque a mí me amaba”, canta la rapera guatemalteca Rebeca Lane en su canción “Este cuerpo es mío”. Las relaciones violentas son tan peligrosas como difíciles de salir de ellas. “Si sigue con esa persona es porque quiere”, es la afirmación machista que más se suele escuchar ante estos casos, con el fin de echarle la culpa a la víctima.

El maltrato psicológico es una de las formas de violencia que menos se perciben. Foto: Cutivalú

Pero, ¿qué es una relación violenta? “Hay muchas formas y expresiones de la violencia. Generalmente, es concebida como un iceberg. Lo más visible de una relación violenta es aquella situación en la que hay una violencia directa física, que en el extremo implica el feminicidio. Pero entre la violencia simbólica, que es la más oculta, hasta esto, hay muchísimas manifestaciones”, declara a este diario María Angelica ‘Nani’ Pease, antropóloga, psicóloga y activista feminista.

Las formas menos visibles de violencia suelen estar relacionadas al maltrato psicológico, como insultos, gritos, coactar la libertad de la persona, el generar cualquier situación en la que la persona se sienta insegura, amenazas de cualquier otra forma de violencia o de abandono, y todo lo que está en el rubro de quitarle el bienestar a una persona.

Tanto se normaliza esta violencia que ya se vuelve parte de la forma de vincular. “Hay dominio sobre las mujeres en el marco de estas relaciones donde se han naturalizado las ofensas, el insulto, el control”, detalla Tesania Velásquez Castro, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Además de estas características, se considera que una relación es violenta cuando se aplica el dominio, la manipulación y el manejo de las emociones.

También es complicado determinar cuándo la relación empieza a tornarse violenta. “Puede empezar con un señalamiento del tipo: ‘No me gusta lo que tienes puesto’, aparentemente inocuo, pero que si lo miramos un ratito y tomamos dos pasos atrás no tiene nada de inocuo, porque implica un freno a la libertad de la otra persona. Entonces, cuando haya la voluntad de ejercer control a la libertad y bienestar de la otra persona, debiéramos estar alerta, así como estar educadas y educar a nuestras hijas e hijos para eso”, expresa Pease.

¿Cómo identificar una relación violenta?

Tesania Velásquez indica que es sumamente importante prestarle atención a las amenazas, el control y la intimidación . “Las amenazas son señales de alerta para identificar relaciones violentas: amenazas para quitarte hijos, la plata, trabajo, o te dicen: ‘Te voy a golpear’, ‘Le voy a hacer daño a tu familia’. Mientras que la intimidación es cuando esta amenaza se convierte en manipulación”, asevera.

En tanto, Nani Pease brinda una serie de señales que pueden ayudar a identificar si se está o no en una relación violenta.

Tomar todo lo que implique amenaza con la seriedad que esta requiere. Cualquiera sea la forma, es quizá lo más visible y grave.

Todo lo que implica ejercer control sobre la persona: desde manejar su economía y no dejarla tener disposición de sus recursos, hasta querer controlar las decisiones que toma, su cuerpo, lo que se pone, lo que dice.

La devaluación de la otra persona es una de las señales a las que prestar atención. “Por ejemplo, no te digo: ‘No te pongas esto’, sino ‘Se te ve horrible’”.

Otra forma más sutil es el continuo cuestionamiento de aquello que la persona tiene como valioso e importante.

Aislamiento de la pareja de su círculo cercano. “Un gran indicador es esa relación que te aísla del mundo, o que te opone al mundo. Controlar a una persona aislada es mucho más sencillo para que nadie pueda hacerle notar por lo que está pasando”.

“Yo, que me sentía tan enamorada, no me percataba de que ya estaba encerrada. Cuando me pidió que me casara acepté encantada, pero creo que era el miedo de sentirme abandonada”, continúa Rebeca Lane en la canción.

La letra de este tema revela lo que suele ser común en estos casos ya que, por lo general, son las personas externas a la relación quienes pueden identificar una relación violenta de forma más rápida, pues es usual que la propia víctima no pueda hacerlo, debido a que el victimario es alguien en quien confía. A ello se suma que hay una cultura de la violencia que la legitima.

En este entorno machista existen una serie de mandatos sociales en los cuales las mujeres son socializadas de tal forma —como con el caso del amor romántico y el supuesto de “el amor todo lo puede”— que normalizan la violencia. “Desde el feminismo ahora se cuestiona el tema de los celos, que por años han sido construidos como una señal de amor y casi como algo que debiera alegrarnos. ‘Si no te cela no te quiere’, todos esos discursos que nos enseñan desde muy chiquitas nos predisponen a ver normales ciertas formas de violencia, y por lo tanto a aceptar conductas que son inadecuadas”, enfatiza Nani Pease.

“No es fácil darse cuenta, y cuando dicen que es fácil lo hacen para culpabilizar a la víctima. Cualquier mujer que logra visibilizar la situación de violencia está yendo contra una cultura violenta en la que fue socializada y va con todo en contra. Somos socializadas para aceptar ciertas cosas en las relaciones, y eso es muy difícil de quebrar”, precisa la psicóloga y activista feminista.

¿Cómo acompañar a una persona que se encuentra en una relación violenta?

La psicóloga Tesania Velásquez indica que lo primero que se debe hacer es respetar y acompañar a la persona en su proceso de darse cuenta que es una víctima de violencia para que pueda salir y hacerle frente a una relación violenta.

La también psicóloga Nani Pease añade que es importante que las personas del círculo íntimo de la víctima se mantengan cerca y que no se cansen. “Confía en lo que estás mirando y no solo en lo que la persona que está en la relación te esta diciendo, porque muchas veces su propia posibilidad de decir algo está siendo coactada”, especifica. Igualmente, sugiere no confrontar al perpetrador, sino mantenerse cerca a la víctima, para que en el momento en que esté lista o que tenga la fuerza, que sepa que tiene a una persona que la sostiene.

Asimismo, brindarle información de a qué lugares puede acudir para pedir ayuda, será muy útil.

Canales de ayuda

Si conoces a alguien o eres víctima de hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia más graves a los Centros Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).