WhatsApp: ¿qué significa el emoji de la luna negra?

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo, por lo que no es de extrañar que hoy en día todos estén familiarizados con sus emojis, los cuales muchos usan en su rutina. Gracias a estos pictogramas con expresiones se puede compartir mejor cómo nos sentimos en determinado momento.

Como estos emoticones sirven para compartir ideas o situaciones de una mejor manera, es común que las personas le agreguen su propio significado o connotación dependiendo de la comunidad, la cultura o el contexto.

En esa línea, uno de los emojis que recientemente se ha hecho popular es la luna negra, que tiene ojos pícaros y una sonrisa traviesa, diferenciándose de las demás. A continuación, te diremos el significado de este particular emoticón.

¿Cuál es el significado de la luna negra en WhatsApp?

Según la enciclopedia oficial de emojis, la Emojipedia, la luna negra con rostro sonriente significa “algo espeluznante” y va más allá de representar al satélite natural, pues tiene como objetivo “transmitir varios sentimientos sugestivos o irónicos” .

Este popular emoji de WhatsApp se aprobó como parte de Unicode 6.0 en 2010 bajo el nombre de “Luna nueva con cara”.

¿En qué ocasiones se usa la luna negra en WhatsApp?

Este emoji se suele utilizar en WhatsApp para responder de forma sarcástica, en doble sentido o en uno figurado. Esto de acuerdo al tono de tu conversación, o dependiendo de la persona con la que estés conversando, si es de confianza o no.

No se recomienda usarlo con personas de tu entorno laboral, ya que el emoji, al tener un tono ‘burlón’, puede malinterpretarse. No obstante, si es tu círculo cercano, no habría mayores problemas.

¿Qué es la luna negra?

En el campo astronómico, se le conoce como ‘Luna negra’ a la fase de la Luna cuando esta le da la espalda al Sol en el cielo, por lo que no puede ser vista desde la Tierra. La Luna se ausenta totalmente y queda oculta debido al resplandor solar. Este fenómeno suele ocurrir durante febrero, aunque la última vez sucedió el 2 de marzo de 2022.

¿Qué significa una luna negra espiritualmente?

La Luna negra es un evento poco común, por lo que está cargada de simbolismos. Para muchos, es un presagio positivo para el mundo, pues significa el momento perfecto para llevar a cabo un nuevo proyecto y que la energía del último ciclo lunar se ha purificado y se puede comenzar desde cero. Por ello, muchos incluso llevan a cabo rituales y otro tipo de ceremonias espirituales para aprovechar la ‘energía’ del satélite.