Día de la Tierra: 8 hábitos para aprender a reciclar y disminuir nuestra huella ambiental

Cada 22 de abril se celebra el Día de la Tierra y el cambio climático continúa siendo una de las mayores problemáticas que hoy en día al mundo le preocupa. Sin embargo, para contrarrestarlo, diversos gobiernos internacionales han tomado acuerdos para que el consumo de dióxido de carbono disminuya. De esta manera, se espera que las consecuencias del calentamiento global no causen mayor impacto en el planeta en los próximos años.

Si bien, gracias a estos tratados a favor del medio ambiente nuestro ecosistema está más resguardado, nosotros también podemos contribuir con un granito de arena. Para ello, podemos seguir algunas recomendaciones de la directora académica de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Mercedes Gómez, quien ha identificado cinco claves que podemos aplicar en nuestro día a día para reducir nuestra huella ambiental:

Ahorra tu consumo de agua. Cuando te bañas o lavas la ropa y servicios, calcula la cantidad exacta de agua y no desperdicies lo demás. Por ejemplo, cuando lavas tu auto, no uses manguera y mejor utiliza un balde con un trapo para que puedas mojarlo y escurrirlo después.

Enchufa tu artefacto solo cuando lo uses. Muchas veces dejamos enchufados el ventilador, el televisor u otro aparato electrodoméstico pensando que no gastamos energía, pero lo cierto es que sí la consume. Por ello, es mejor desenchufarlos todos cuando no estén en uso.

Separa los residuos orgánicos y reciclables. Es mejor utilizar productos biodegradables, como botellas hechas a base de materiales reciclados y bolsas reciclables o de tela, pues son menos contaminantes para el planeta.

No uses carros. Los autos que no son eléctricos o funcionen a gas natural, son los que producen más emisiones de C02, así como otras sustancias contaminantes. Por eso, solo se deben utilizar estos vehículos de forma consciente, tomando en cuenta la distancia y el número de personas que se transporta. Si es una distancia corta, es mejor caminar o usar bicicleta.