¿Qué es el ‘hardballing’ y cómo podría ayudar a encontrar pareja por aplicaciones?

Los perfiles en las aplicaciones de citas son tan variados como los propósitos de los usuarios. Ya sea para iniciar un romance, para sostener un encuentro pasajero o para planificar una familia, la búsqueda posee un prósito que puede ser aclarado desde la primera reunión. Esta tendencia se llama ‘hardballing’ y se trata de un enfoque sincero frente a la creación de un vínculo que no siempre es amor.

Esta corriente entre los jóvenes tiene como finalidad deshacerse de la confusión: explicar las expectativas de inmediato, incluso antes de la primera cita, evita que las proyecciones entre los involucrados sean distintas y ayuda a fojar relaciones sanas. Hoy, en un escenario tan romántico como San Valentín, cabe recordar por qué la prática puede evitar más de un corazón roto.

‘Hardballing’: ¿cómo ayuda a gestionar las citas por aplicaciones?

Con la llegada de la COVID-19, prestarse de la tecnología para conocer a alguien se convirtió en una de las primeras opciones. Lakshmi Rengarajan, creadora del podcast “Paired by the People”, afirmó durante una entrevista para la BBC news que la pandemia ha creado el ambiente perfecto para esta nueva tendencia: “Bajamos la velocidad para recomenzar y pensar en lo que le da sentido a nuestras vidas”.

La experta en relaciones señaló que la tendencia del ‘hardballing’ se reduce a tener una sensación de control después de una temporada tan turbulenta como la que dejó el 2020 y 2021. “Es una forma de protegernos”, confesó, sobre todo frente a una de las experiencias más comunes y tóxicas de las personas que buscan pareja online: el ‘ghosting’, una práctica que consiste en cortar repentinamente toda comunicación, sin la mayor responsabilidad afectiva.

Por eso, para los jóvenes de la generación Z o centennials, es decir, los nacidos después de 1995, existe el recurso que los ayuda a gestionar mejor sus relaciones online, el ‘hardballing’. “Esto está impulsado por la cultura de las relaciones desechables de la era digital”, dice Lakshmi para el medio británico. Ella argumenta que la cultura actual de las citas las ha convertido en un juego de quién consigue más.

“Pero después de ver finalmente el impacto colectivo de la cultura de las citas desechables, la gente está tratando de descubrir cómo contrarrestarlo”, añadió en la entrevista. Y ahí es donde entra en juego el ‘hardballing’: un enfoque más honesto para eliminar el estrés y la ansiedad de las citas modernas.

PUEDES VER: Un girasol versus una margarita

‘Harballing’: un método para reconocer las propias exigencias

Mary, una soltera de 25 años de edad en Kenia, entrevistada también por la BBC news, dijo que siempre corrobora que su potencial pareja cumpla con ciertos requisitos: “He experimentado muchas situaciones en las que al tipo no le gusta mi éxito profesional y quiso que me encogiera”, relató y añadió que si tuviera que elegir entre un hombre y su trabajo, definitivamente elegiría su seguridad.

La entrevistada contó su testimonio y defendió la razón de sus requerimientos. “Crecí en la pobreza y no querría estar nunca en una situación en la que mi pareja no pudiera desarrollar su parte profesional y contribuir financieramente como puedo yo”. Ahora Mary tiene cuatro requisitos básicos, casi pilares, a los que no renuncia cuando conoce a alguien por Internet: trabajo seguro, fe, valores y la importancia de la familia.

“Ahora, cuando conozco chicos en la primera cita, ya he cubierto los conceptos básicos y sé si estoy dispuesta o no a continuar”, concluyó.