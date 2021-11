Copyright: ¿cómo saber si una canción tiene derechos de autor?

Para las personas que crean contenido audiovisual, conocer si una canción es libre de derechos de autor suele ser confuso y les genera inseguridad, puesto que no saben si utilizar o no una determinada música. Si te ha ocurrido esto, recuerda que hay formas de saber si una canción es libre de copyright. En esta nota te contamos cómo descubrirlo.

Ten en cuenta que si la canción que usarás es para un proyecto personal, como un video casero sin intención de ser monetizado, o para escucharla, no tendrás dificultades. En cambio, si tu objetivo es emplear la música para un fin comercial o buscas subirlo a una plataforma en internet como YouTube, debes considerar algunos detalles.

¿Cómo saber cuando una canción tiene copyright?

Lo primero que se debe reconocer es que todas las canciones tienen sus propias condiciones de uso. En tal sentido, es crucial saber qué usos aplican para cada tema y si son legales o no. Por ejemplo, si es una música actual interpretada por un cantante reconocido que pertenece a un sello discográfico, es más que seguro que no vas a poder utilizarla en tus ediciones, sobre todo si deseas subirla al ciberespacio. Esto aplica también para los videos que no tengan fines comerciales.

YouTube es una de las plataformas más populares de contenido audiovisual

Asimismo, el estar suscrito a una plataforma de música de streaming como Spotify no implica que puedas usar o reproducir su contenido de forma pública o con fines de monetización. De igual forma, el comprar una canción en línea o un CD tampoco garantiza que puedas usarlas en tus videos para generar ingresos.

En el caso de los temas musicales poco conocidos, el determinar si es libre de uso es aún más difícil. En estos casos, se tiene que recurrir a la fuente original del autor o a la plataforma donde se descargó la canción. Luego, se verifica el tipo de licencia, ya que esto dará a conocer las condiciones de uso.

¿Cómo saber si una canción es de dominio público?

En el Perú, las obras se convierten en dominio público al cumplirse 70 años después del fallecimiento del autor. Una vez vencido este plazo, la obra podrá ser reproducida y distribuirla de manera lícita. Cabe precisar que existen plazos especiales para las se hayan hecho en colaboración, de forma colectiva o anónima.

En tanto, en Estados Unidos, si la música o letra de una canción se publicó antes del 1 de enero de 1926, la canción se considera de dominio público. Ten en cuenta que solo la versión exacta no está protegida por la ley de derechos de autor, ya que si otras personas hacen arreglos a la obra, estas estarán sujetas a los derechos de autor.

Recuerda que es importante reconocer la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento del creador para identificar si su obra es de dominio público. Además, la cantidad de años establecidos para que una música se convierta en dominio público dependerá del país y de la legislación que se aplique.

¿Qué es el copyright y qué tipo de obras protege?

El copyright es una expresión anglosajona equivalente a “derecho de copia”, la cual integra a los derechos patrimoniales de acuerdo al sistema de derecho de autor del Perú. Así, la persona que haya transferido sus derechos patrimoniales será quien tenga las facultades exclusivas para realizar el uso y explotación de su obra.

Indecopi fomenta el desarrollo de las industrias creativas

De esa forma, se hace público que todos los derechos patrimoniales se encuentran reservados en beneficio de la persona que se nombra junto a este signo.

Según Indecopi, el derecho de autor protege a las obras literarias y artísticas, software, bases de datos y a las obras audiovisuales. Esta entidad contempla a la música dentro de la categoría de obras artísticas. Además, precisa que el derecho de autor nace con la creación de la misma y no con el reconocimiento de la entidad competente.

Indecopi considera las siguientes creaciones como obras artísticas y literarias:

Creaciones literarias: novelas, poemas, ensayos, tesis, guiones cinematográficos, estudios de investigación, entre otros.

Creaciones artísticas: obra musical, dibujo, escultura, pintura, grabado, fotografía, juego, mapa, obra arquitectónica, obra de arte aplicado, entre otros.

¿Cuánto dura la protección por derecho de autor?

Las obras literarias y artísticas se protegen por toda la vida del autor, más 70 años después de su muerte. Tras esto, la obra se convierte en dominio público, por lo que pueden ser utilizadas por cualquiera sin restricción alguna, siempre que se respete el derecho de integridad y paternidad. Es decir, que se reconozca al autor de la obra y se evite que esta sufra alguna modificación que pueda perjudicar el honor o reputación del creador.