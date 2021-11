Cuenta DNI: cómo activarla y cobrar los 350 soles del Bono Yanapay Perú

El gobierno de Pedro Castillo otorga el Bono Yanapay, un apoyo económico que se entrega a nivel nacional con la finalidad de apoyar a las familias peruanas más vulnerables dentro del contexto de la pandemia de la COVID-19. ¿Cómo cobrar los 350 soles de este beneficio? Este puede ser retirado por medio de billeteras digitales, cuentas bancarias y banca celular. Para quienes no cuentan con las tres opciones anteriores, tienen la oportunidad de activar su Cuenta DNI en el Banco de la Nación. Consulta aquí todos los detalles para activarla y dónde cobrar hoy, domingo 14 de noviembre.

¿Cómo activar la Cuenta DNI?

Una vez tengas la fecha de activación que te asignaron entre el 25 de octubre y 1 de diciembre, ingresa a la página web www.cuentadni.pe y realiza lo siguiente:

Regístrate con tu número de DNI. Te aparecerá un cuestionario para validar tu identidad.

Coloca los datos solicitados, tu número de celular y el código de verificación enviado a tu teléfono móvil.

Añade tu correo electrónico y recibirás un código de verificación en tu bandeja de entrada.

Tras confirmar el código de verificación en la plataforma, completa tus datos personales y acepta los términos y condiciones.

Finalmente, crea tu clave secreta de 6 dígitos y tu cuenta se activará.

Código llegará al número de celular que fue registrado en la Cuenta DNI. Foto: captura de pantalla del Banco de la Nación

¿Cómo usar la Cuenta DNI?

Luego de haber activado la Cuenta DNI, los beneficiarios del Bono Yanapay Perú podrán retirar el apoyo económico a través de los cajeros automáticos MultiRed del Banco de la Nación, comprar en negocios afiliados a la app VendeMás de Niubiz, y realizar transferencias de dinero a través de la billetera digital Bim.

Guía paso a paso para activar la Cuenta DNI. Imagen: Banco de la Nación

¿Cómo saber si soy beneficiario del Bono Yanapay Perú?

Para verificar si recibirás o no la ayuda económica debes dirigirte a la página web oficial del Bono Yanapay e ingresar al portal de consultas consultas.yanapay.gob.pe. Una vez ahí, debes llenar todas las casillas de requerimiento, para ello necesitaras tener a la mano tu Documento de Identidad (DNI) y seguir el procedimiento descrito en la plataforma:

Colocar el número de tu DNI

Ingresa la fecha de emisión del DNI

Acepta la política de privacidad

Clic en la opción “Consulta si eres beneficiario”

¿Cuáles son las modalidades de pago del bono?

Existen 6 modalidades para que los beneficiarios puedan cobrar el Bono Yanapay. Son las siguientes:

Depósito en cuenta

Billetera digital

Cuenta DNI

Banca celular del Banco de la Nación

Carritos pagadores

Pago a domicilio

Hace unos días, camino al aeropuerto de Cusco le pregunté al taxista si se había vacunado. Me dijo que no, porque a un familiar suyo lo hospitalizaron tres días después de haber recibido su primera dosis. Eso le dio desconfianza. Conversamos en el trayecto sobre cómo funcionan las vacunas, su seguridad, que recién se tiene un nivel de protección a las dos semanas de la primera dosis y que la protección completa se alcanza a las dos semanas de la segunda dosis, sobre el curso de la enfermedad, y así respondí cada una de sus dudas. Al final decidió vacunarse y ayudar a convencer a familiares y amigos que no lo han hecho.

Pero me dijo algo muy importante: “muchos tenemos dudas o somos tímidos para hacer preguntas, no queremos que nos juzguen por ellas, no somos antivacunas, tenemos miedo, si tuviéramos espacios donde nos expliquen así, más personas podrían vacunarse”.

La brecha de población sin ninguna dosis de vacuna en mayores de 12 años es alrededor del 26% a nivel nacional, los estudios sobre intención de vacunación muestran que no más del 8% no se vacunaría, es decir, la mayoría de las personas no vacunadas no son antivacunas.

Las razones del por qué no se vacunan son variadas, pero principalmente están relacionadas con la accesibilidad y la falta de información. Para mejorar la accesibilidad el Ministerio de Salud ha implementado la estrategia de “vamos a tu encuentro”. Tiene aún que mejorar las estrategias de comunicación, que se adapten culturalmente (hay mayores brechas en zonas rurales y comunidades nativas), y generar espacios donde las personas tengan oportunidad directa de consultar y recibir una respuesta.

Pero no solo es el Estado, cada uno de nosotros puede ayudar convenciendo a otros para que vayan a vacunarse, empezando por preguntar si lo han hecho, siendo empáticos con la respuesta y derivándolos a fuentes confiables de requerir más información.