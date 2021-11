Netflix: lista de películas con mejor puntuación de Rotten Tomatoes, IMDB Y Metacritic

Netflix es una de las mejores plataformas de streaming, por tal motivo cuenta con una gran lista de películas originales que son del agrado de sus suscriptores. Más de una decena de películas han sido producidas por el gigante de streaming y los mejores portales de críticas no podían dejar de lado sus calificaciones. A continuación las cintas de Netflix con mejor puntuación de Rotten Tomatoes, IMDB y Metacritic.

ROTTEN TOMATOES

Casa ajena - puntuación:100%

En 2018 se estrenó una de las mejores películas de terror de Netflix. El largometraje cuenta como una pareja de refugiados logra escapar de la guerra que existe en Sudán del Sur y se refugian en la casa de un pequeño pueblo inglés que cuenta con aterradores misterios.

Lionheart - puntuación: 100%

Película nigeriana que muestra como Adaeze dirige la empresa familiar después de que su padre se enferma. Sin embargo, este no tiene idea de cómo dirigir la compañía y no escucha los consejos de su sobrina. No obstante, la empresa está a punto de quebrar y deberán hacer de todo para salvarla de la ruina.

Yo soy Dolemite - puntuación: 97%

Biopic protagonizado por Eddie Murphy, que cuenta la vida del cómico Rudy Ray Moore. La cinta fue bien recibida por la crítica y los suscriptores de Netflix.

Roma - puntuación: 96%

Dirigida por Alfonso Cuarón, la cinta mexicana fue nominada a los Oscar en las categorías de mejor película extranjera, mejor fotografía y mejor dirección. La cinta relata la vida de Cleo, empleada doméstica que trabaja para una familia de clase media alta en la colonia de Roma, ubicada en la Ciudad de México.

El irlandés - puntuación: 95%

Clásico moderno dirigido por Martin Scorsese, protagonizado por Robert de Niro, Joe Pesci y Al Pacino. El irlandés muestra distintas historias ligadas a la mafia y sindicatos en la década de los cincuenta.

IMDB

Diamantes en Bruto - puntuación: 7.7/10

Un alegre joyero, intepretado por Adam Sandler, realiza una arriesgada apuesta que podría conducir a una ganancia inesperada, pero antes debe lograr un equilibrio entre las empresas, la familia y los adversarios.

Black mirror: bandersnatch - puntuación: 7.2/10

Un joven programador empieza a filosofar sobre la realidad en la que vive, es así que adapta una novela de fantasía a un videojuego. La cinta cuenta con distintos finales gracias a ser el primer largometraje interactivo de Netflix.

El camino - puntuación: 7.4/10

El Camino no podía faltar en las de mejores películas originales de Netflix. El spin off de Breaking bad se centra en Jesse Pinkman y el camino lleno de miedos y fantasmas que tuvo que tomar el joven después de terminar su sociedad con Walter White.

Cargo - puntuación: 6.3/10

Andy es un hombre que fue infectado por un virus zombi, es de esta manera que toma la difícil decisión de poner a salvo a su hija antes que se cumplan 48 horas y se convierta en un caminante. Es así que intentará llegar a una tribu aborigen que podría ayudarlo, sin embargo; este grupo de personas no confían en cualquiera.

Tallulah - puntuación: 6.7/10

Una ama de casa de Beverly Hills contrata a una joven para que cuide a su bebé. Sin embargo, la nueva niñera termina llevándose al menor de su irresponsable madre y lo hace pasar por su hijo. Tras ser acusada de secuestro, no tendrá más remedio que devolverlo.

METACRITIC

Historia de un matrimonio - puntuación: 94

La aclamada película muestra como un director de teatro y su esposa, quien es una actriz, luchan por superar un divorcio que les trae problemas a nivel personal y en el ámbito profesional.

El juego de Gerald - puntuación: 77

La cinta es una adaptación de la novela homónima escrita por Stephen King. Dirigida por Mike Flanagan, cuenta la historia de Jessie, una mujer que sufre los peores horrores después de que un juego sexual con su marido se sale de control.

Okja - puntuación: 75

Película escrita y dirigida por Bong Joon-ho, director surcoreano ganador del Oscar por Parasite. Okja muestra como una criatura gigante y la niña que la crio quedan atrapadas en medio de la lucha de poder entre defensores de animales, una corporación y la ética científica.

Los dos papas- puntuación: 75

Filme que explora la relación entre el Papa Benedicto y el Papa Francisco, dos de los líderes religiosos más poderosos del Vaticano. Ambos deben enfrentar su pasado y las exigencias que reclaman millones de católicos para forjar un nuevo camino para la Iglesia.