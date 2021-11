HBO Max: las películas con mejor calificación de Rotten Tomatoes, IMDB y Metacritic

HBO Max es la última plataforma de streaming que se lanzó en Latinoamérica, por tal motivo no cuenta con un gran catálogo, a comparación de sus mayores competidores: Netflix y Prime Video. Sin embargo, esto no quiere decir que no tenga gran cantidad de películas que son del agrado del público y la crítica. A continuación, las cintas que podrás encontrar en HBO Max con mejor puntuación de Rotten Tomatoes, IMDB y Metacritic.

ROTTEN TOMATOES

The tale - puntuación: 99%

La cinta cuenta cómo la madre de una periodista encuentra una historia que su hija escribió cuando tenía 13 años. El relato habla acerca de su primera relación sexual, lo que lleva a regresar a donde nació y profundizar en su memoria para descubrir que fue agredida sexualmente cuando era una niña.

The tale. Foto: HBO Max

O.G. - puntuación: 89%

Un hombre de 24 años recluido en una cárcel de máxima seguridad por razones desconocidas está a punto de ser liberado. Sin embargo, conoce a Beech, un nuevo recluso que le ofrece su amistad, algo que complicará su salida.

O.G. Foto: HBO Max

Beware the Slenderman - puntuación: 83%

Película que muestra un documental que narra la historia real de dos pequeñas de 12 años, quienes cometieron un asesinato inspirado en Slenderman, personaje que surge de una leyenda urbana de Internet.

Beware the Slenderman. Foto: HBO Max

Brexit - puntuación: 79%

Largometraje basado en el histórico referéndum del Brexit, que tuvo como consecuencia el abandono del Reino Unido de la Unión Europea. La producción muestra la campaña política y las tácticas empleadas para reconducir la opinión de una nación.

IMDB

The normal heart - puntuación: 7.9/10

Ambientada en Nueva York, en el año 1980, muestra cómo pocos médicos y activistas gais intentan mostrar la verdad acerca del contagio del Sida a un país que se negaba a admitir la enfermedad.

The normal heart. Foto: HBO MAX

No conoces a Jack - puntuación: 7.6/10

Película biográfica que relata la vida y el trabajo del defensor de la muerte asistida: Jack Kevorkian, quien está convencido de que los pacientes desahuciados y cerca de la muerte deberían poder elegir la forma en la que quieren acabar su vida.

No conoces a Jack. Foto: HBO Max

Deadwood - puntuación: 7.4/10

Ambientada en el año 1889, los habitantes de Deadwood se reúnen para celebrar la categorización de Dakota como estado. Sin embargo, Al Swearengen, dueño de un conocido salón, tiene un enfrentamiento con el sheriff Seth Bullock.

Deadwood. Foto: HBO Max

All the way - puntuación: 7.3/10

El largometraje se centra en el primer año del expresidente estadounidense en la Casa Blanca, cuyo gobierno ocurre después del asesinato del John Fitzgerald Kennedy y poco antes de firmar la histórica Ley de Derechos Civiles de 1964.

METACRITIC

Detrás del candelabro - puntuación: 83

Relata la historia del reconocido pianista Wladziu Valentino Liberace y el vínculo afectivo que tiene con Scott Thorson. Sin embargo, todo se desmorona cuando Liberace se relaciona con otras personas y Thorson se vuelve adicto a las drogas.

Detrás del candelabro. Foto: HBO Max

Grey gardens - puntuación: 82

La trama de la película se centra en la vida de Edith Bouvier Beale y Edith Ewing Bouvier Beale, familiares de Jacqueline Kennedy Onassis, que vivían rodeadas de escombros, basura y desechos. Su vida quedó en ruinas, tanto como su casa, de lo que algún día fue una gran mansión, que pertenecía a la familia Bouvier, una de las familias más prestigiosas de los Estados Unidos.

Confirmation - puntuación: 72

La película narra los acontecimientos de 1991 en donde el presidente George H. W. nombró Juez Federal del Distrito a Clarence Thomas (Wendell Pierce). Sin embargo, tras las acusaciones de acoso sexual por parte de Anita Hill (interpretado por Kerry Washington, de Scandal) en una entrevista con el FBI que se filtró a la prensa, todo se volvió un escándalo y puso al país en jaque, y cambió la forma de pensar relacionado con el acoso sexual y el derecho de las víctimas.