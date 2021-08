¿Por qué es necesario colocarme las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus en Perú?

El proceso de vacunación contra la COVID-19 sigue avanzando en el Perú, por ello hay que estar atentos y cumplir los requisitos necesarios para una óptima inmunización. La República conversó con la Dra. Erika Castillo, PhD en Ciencias Médicas y fundadora del portal de divulgación científica Cienciagenerika, sobre la importancia de inocularse con las dos dosis recomendadas según la vacuna.

“La mayoría de vacunas que han sido aprobadas hasta ahora requieren de la aplicación de dos dosis porque en el momento que han sido desarrolladas y evaluadas en los ensayos clínicos se ha observado que una sola dosis no ha sido capaz de desarrollar una respuesta inmune lo suficientemente rápida y potente para prepararnos y protegernos en caso estemos infectados” , nos comenta Castillo.

De igual forma, agrega las razones por las que es importante recibir por segunda vez la inyección, en caso la vacuna lo requiera: “luego de una segunda dosis, que vendría a reforzar a la primera de forma más óptima, nuestro cuerpo que ya más o menos ha reconocido este virus inactivo, ya es capaz de desarrollar una respuesta inmune potente y duradera. Esto quiere decir que el sistema inmune no solamente ha sido capaz de producir los anticuerpos, sino también otras células, como son las de memoria, que permiten que tengamos una protección prolongada, que es lo que se busca con las vacunas.”

¿Qué vacunas contra el coronavirus se están colocando en Perú?

Actualmente el Perú se encuentra inoculando con las vacunas de Sinopharm, Pfizer/BioTech y AstraZeneca. Asimismo, el Ministerio de Salud ha lanzado un cronograma con las posibles llegadas de las vacunas para el mes de agosto.

Al respecto, la doctora Castillo comentó que las tres vacunas que se están administrando en el país son altamente efectivas, debido a que “han pasado muy por encima del 50% que se pide como mínimo para aprobación, todas tienen por lo menos un 79 o 80% en general. Y lo más importante es que están por encima de un 90% para reducir la hospitalización y la muerte que es el fin principal de las vacunas”

De igual forma, recalcó que es incorrecto comparar las marcas de vacunas porque cada una ha tenido un estudio o un ensayo clínico diferente, bajo distintas circunstancias. No obstante, recalcó que la comparación debería ser entre los vacunados y aquellas personas que no han sido inmunizadas. “Frente a los no vacunados, las tres ofrecen una gran protección”, dijo Castillo.

¿Por qué debo colocarme las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus?

Es necesario colocarse ambas dosis si la vacuna lo requiere, debido a que, como nos informa la especialista, salvo la johnson & johnson que solo con la aplicación de una dosis ha logrado una respuesta inmune de alrededor del 70%, las demás —como la Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca o la Moderna— no han alcanzado la protección necesaria en su primera dosis.

“Las otras vacunas en sus primeras dosis deben haber presentado una efectividad por debajo del 50% entonces no ha sido suficiente, pero luego con la aplicación de la segunda dosis se ha visto un gran porcentaje de efectividad y ha sido suficiente”, explica la doctora.

¿Cuál es la duración de la vacuna contra el coronavirus?

Aún los laboratorios se encuentran evaluando y realizando constantes ensayos clínicos para determinar el tiempo de inmunidad que podría tener cada vacuna. “Hasta el momento se ha visto que durante al menos 6 a 8 meses todavía hay una buena respuesta en las personas vacunadas frente al virus y su variantes”, concluye la especialista Castillo.

¿Cómo saber cuándo me toca vacunarme contra el coronavirus en Perú?

Para conocer la fecha de tu vacunación, la página oficial del Estado ha puesto a disposición la plataforma Pongo el hombro por el Perú, en la que los ciudadanos pueden consultar si se encuentran en el padrón de vacunación, la fecha y la ubicación de la cita para la inoculación.

Lo primero que debes hacer es ingresar a la web, para ello dale clic AQUÍ. Una vez dentro, coloca únicamente el número de tu DNI (carné de extranjería, pasaporte o permiso temporal de permanencia, según corresponda). Después, seleccione Acepto política de privacidad y, por último, en Continuar. El sistema te confirmará si estás en el padrón como también tu día y lugar de vacunación.