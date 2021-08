Una foto tamaño pasaporte (35 x 43 mm) sin marco, de superficie lisa no porosa, a color, con fondo blanco, actual, de frente, con expresión neutral (no sonriente) a la altura del medio tórax, sin prendas en la cabeza, salvo prendas de naturaleza religiosa, sin lentes ni uniforme, sin sombras ni manchas, no artística ni retocada.