El Gobierno recomendó que todas las personas que aún no cuenten con un seguro de salud debería afiliarse al SIS . En época de crisis o condiciones normales puede ser de mucha ayuda para acceder a diversas intervenciones médicas, tratamientos y recuperaciones. Lo más importante es que existen programas completamente gratuitos.

EI Seguro Integral de Salud (SIS), como la Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS), ya cuenta con una aplicación móvil llamada ‘Asegúrate e infórmate’, mediante el cual los ciudadanos podrán afiliarse en forma automática desde su celular y sin salir de casa. La República converso con el SIS y recogió detalles que a continuación te contamos.

¿Cómo saber si tengo SIS gratuito con DNI?

De manera online puedes verificar si ya estás inscrito al SIS. También podrás ver el centro de salud al que fuiste asignado, el cual se ha establecido de acuerdo a la cercanía al domicilio que consignó en el registro. Para ello ingresa a este ENLACE y sigue los pasos que te mostramos.

SIS. Foto: SIS

¿Cuánto se paga por el SIS?

El SIS Gratuito y el SIS Para Todos, son completamente gratuitos, tanto la inscripción como el proceso. Para el SIS Independiente, el pago es de 39 soles mensuales . Con respecto al SIS Emprendedor, si pagas tres meses consecutivos a la Sunat en las categorías 1 o 2 del Nuevo RUS (NRUS), se te afiliará automáticamente sin realizar otros trámites. Si deseas pertenecer al SIS Microempresas, el pago es asumido por la microempresa en el que laboras, pero está semi subsidiado por el Estado, y el proceso de afiliación lo realiza el empleador y no los trabajadores.

¿Qué se necesita para tener SIS?

SIS Gratuito: solo tener el DNI si eres ciudadano peruano, Carné de Extranjería si no eres peruano, estar en la clasificación socioeconómica el Midis como persona pobre o pobreza extrema.

SIS Para Todos: tener DNI o Carné de Extranjería, no contar con otro seguro y residir el Perú.

SIS Independiente: dirigido a personas y familias que no cuenten con otro seguro y puedan pagar aporte mensual. Tener DNI vigente y residir en el país.

SIS Emprendedor: para personas que no tengan seguros activos y trabajen de manera independiente (modistas, bodegueros, peluqueras, pintores, gasfiteros, etc)

SIS Microempresas: está pensado en los trabajadores de las microempresas y sus familiares. El empleador debe tener inscrita su microempresa en el portal de REMYPE y los colaboradores no deben contar con otro seguro de cobertura PEAS.

¿Qué es lo que cubre el SIS?

Cada programa cubre al rededor de 1.400 enfermedades y algunas de alto costo.

SIS Gratuito: Las categorías más comunes que cubre son: exámenes generales, todo lo relacionado con embarazos, neoplásicas, enfermedades transmisibles como TBC e ITS y no transmisibles, etc.

SIS Para Todos: entre los más atendidos están las inmunizaciones de adultos y menores, control prenatal, detección de cáncer, recuperaciones (ambulatorias y hospitalarias), etc.

SIS Independiente: exámenes, embarazos, pediatría, enfermedades transmisibles y no transmisibles entre otras.

SIS Emprendedor: comprende medicinas, análisis, operaciones, hospitalización, traslados de emergencia, etc., más un subsidio por fallecimiento de hasta mil soles en condiciones normales (sin pandemia), enfermedades transmisibles y no transmisibles entre otras.

SIS Microempresas: atención preventiva, recuperaciones (hospitalarias y ambulatorias), traslado de emergencias por referencia y contrarreferencia, por vía aérea y/o terrestre hasta S/. 630.00.

Por la crisis sanitaria se costean el total de gastos del internamiento médico, traslado de cuerpo, cremación o entierro de pacientes con coronavirus.

¿Cómo puedo actualizar mi SIS?

Para actualizar la información de su seguro también deberá realizarlo por los canales digitales. Ingresa AQUÍ o comunícate vía WhatsApp al 941 986 682

¿Cómo cambiar lugar de atención del SIS?

Si te cambiaste de domicilio puedes realizar el cambio de tu centro de salud de atención. Para ello debes comunicarte con la central telefónica del SIS (01) 514 5555 Opción 1 desde cualquier operador o vía la web oficial.

SIS informó que actualmente por medidas del gobierno las personas que ya tengan el seguro pueden atenderse en cualquier centro a nivel nacional , esto debido a la crisis sanitaria.

¿Qué hospitales están afiliados al SIS?

La institución también dio a conocer que todos los hospitales del Estado cuentan con el servicio de atención para el Seguro Integral de Salud independientemente del programa al que pertenezca el usuario.

¿Cuáles son los beneficios del SIS?

Los ciudadanos podrán atenderse de manera gratuita en todos los centros de salud públicos y hospitales del país. La cobertura comprende medicinas, análisis, operaciones, hospitalización, traslados de emergencia, etc., más un subsidio por fallecimiento de hasta S/ 1.000 en situaciones normales. Sin embargo, por la coyuntura de pandemia los decesos son cubiertos en su totalidad sin importar el monto.

¿Cómo pasar de EsSalud al SIS?

Para este proceso, el vocero aclaró que las personas deben seguir el mismo proceso de afiliación que los nuevos. Es decir, todo trámite será a través de la plataforma web o por la aplicación Asegúrate e Infórmate.

¿Cómo se desafilia del SIS?

La desafiliación es automática en caso de que el usuario pase a otro seguro, pero también puede solicitar dicho proceso por los canales oficiales.

Para informaciones adicionales aquí te compartimos todos los medios que tiene el SIS a disposiciones. Central telefónica: (01) 514 5555 Opción 1; Whatsapp SIS: 941 986 682, correo electrónico (sis@sis.gob.pe) o las redes sociales.