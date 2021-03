SIS: cómo afiliarte y otras preguntas frecuentes

Con el desarrollo de la pandemia del coronavirus, se ha hecho notoria la importancia de la afiliación a un seguro de salud, como el Seguro Integral de Salud (SIS). Ante ello, el Gobierno instó a que toda persona que no cuente con un seguro particular debería estar en algunos de los grupos del SIS.

Sus cincos programas de seguros son SIS Gratuito, SIS Para Todos, SIS Independiente, SIS Emprendedor y SIS Microempresas , que garantizan no solo la atención por la enfermedad (COVID-19), sino también la gratuidad de los servicios de cremación de sus afiliados en caso de que fallezcan. En conversación con este diario, el SIS dio más detalles al respecto.

¿Cuánto se paga por el SIS?

Para los dos primeros planes, como el SIS Gratuito y el SIS Para Todos, son completamente gratuitos tanto la afiliación como el proceso. Para el SIS Independiente, el pago es de 39 soles mensuales. C on respecto al SIS Emprendedor, si pagas tres meses consecutivos a la Sunat en las categorías 1 o 2 del Nuevo RUS (NRUS), se te afiliará automáticamente sin tener que realizar ningún trámite extra. En cuanto al SIS Microempresas, el costo de este seguro es asumido por la microempresa , pero está semisubsidiado por el Estado, y el proceso de afiliación al seguro lo realiza exclusivamente el empleador y no los trabajadores.

La afiliación la puedes realizar ingresando a este ENLACE o través de la App Asegúrate e Infórmate, la aplicación está dirigido para aquellos que necesiten incorporarse al SIS Gratuito y SIS Para todos.

¿Qué se necesita para tener SIS?

El SIS informó que para contar con el seguro de salud, solo se necesita el DNI (ciudadanos peruanos), Carné de Extranjería (ciudadanos residentes de otros países) y la constancia de clasificación socioeconómica brindada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis); esta última se verifica de forma automática al momento de realizar la afiliación.

¿Qué es lo que cubre el SIS?

Los cuatro primero programas cubren más de 1.400 enfermedades , incluidos algunos tipos de cáncer, y están dirigidos a personas que no cuenten con otro seguro o estén en condiciones de pobreza, pobreza extrema, entre otros. En tanto, el SIS Microempresas cubre lo siguiente: atención preventiva de los pacientes, recuperación (atención ambulatoria, hospitalaria, emergencias, etc.), traslado de emergencias por referencia y contrarreferencia, por vía aérea y/o terrestre hasta S/ 630 y recuperación.

Por la pandemia, todos los planes de seguros del SIS cubren el total del internamiento médico, traslado de cuerpo, cremación o entierro por coronavirus.

¿A quiénes está dirigido el SIS?

SIS Gratuito : para personas en pobreza extrema, pobreza, madres gestantes, niños, bomberos, entre otros grupos incluidos por norma.

: para personas en pobreza extrema, pobreza, madres gestantes, niños, bomberos, entre otros grupos incluidos por norma. SIS Para Todos : para personas que no cuentan con un seguro de salud, independientemente de su condición económica.

: para personas que no cuentan con un seguro de salud, independientemente de su condición económica. SIS Independiente : para cualquier ciudadano a un bajo costo.

: para cualquier ciudadano a un bajo costo. SIS Microempresas : para los dueños de microempresas que quieran inscribir a sus trabajadores.

: para los dueños de microempresas que quieran inscribir a sus trabajadores. SIS Emprendedor: para trabajadores independientes que no tengan empleados a su cargo (como peluqueros, modistas, gasfiteros, etc.)

¿Cómo pasar de EsSalud al SIS?

El SIS informó que el cambio de seguro tiene el mismo proceso que para las personas que no cuenten con seguros anteriores. Es decir, a través de los canales virtuales de la institución y siguiendo los pasos correspondientes. Para afiliarte debe ingresar a este LINK. También puedes hacerlo llamando a la central telefónica: (01) 514 5555 Opción 1, Whatsapp SIS: 941 986 682, correo electrónico: sis@sis.gob.pe y a través de las redes sociales.

El portavoz de la institución confirmó que, hasta la fecha, existen un promedio de 92% de personas afiliadas al SIS Gratuito, y recalcó que para todos los planes de verificación de datos se hace en coordinación con el Midis.

Por su parte, el Ministerio de Salud informó que el 2020 más de 78.000 asegurados fueron hospitalizados a consecuencia de la COVID-19. Asimismo, a través de la Cobertura Universal de Salud que se estableció por Decreto de Urgencia N.º 017-2019, se inscribió a miles de personas sin seguro de salud para que puedan ser atendidas en los hospitales del país.